Na Turnirju brez meja letos tudi Zarja Breg

Včeraj so v palači Gopčević v Trstu predstavili drugo izvedbo čezmejnega nogometnega turnirja za starostno skupino U15 z imenom 2. Turnir brez meja. Na njem bodo nastopali nogometni klubi s Tržaškega, slovenske obale in hrvaške Istre. Na lanski izvedbi so nastopili po trije klubi iz vsake države, letos pa bodo vsako državo zastopali štirje klubi. Tokrat bo na turnirju tekmovala tudi ekipa slovenskega društva v Italiji, in sicer Zarja Breg. Domače tekme bo odigrala na kriškem igrišču (ob sredah ob 18.30), ker bazovsko nima razsvetljave, obenem pa bodo v ekipo vključili tudi nekaj nogometašev Vesne.

Prva faza turnirja bo potekala od 5. februarja do 9. aprila. Ekipe se bodo pomerile izključno proti nasprotnikom iz drugih dveh držav. 23. aprila pa se bodo najboljša iz Italije, Slovenije in Hrvaške pomerile na troboju na Hrvaškem. kjer praznujejo leto hrvaškega športa. Prihodnje leto pa bo finale potekal v Italiji.

Organizatorji turnirja tržaška Figc, MNZ Koper in Istarska MNZ iz Pulja si nadejajo, da bi turnir v prihodnjih letih lahko spremenili v pravo prvenstvo. Od tržaških ekip bodo poleg Zarje Brega sodelovali šeSan Luigi, Sant’Andrea San Vito in Trieste Victory Academy.