Na Velikem trgu je teklo približno 1500 otrok

Trieste Spring Young Približno1500 otrok tržaškihin okoliških otroških vrtcev in učencev osnovnih šol se je včeraj na Velikem trgu udeležilo prvega dejanja tekaškega praznika, kise bo sklenil v nedeljos polmaratonom.Na priljubljeni netekmovalni prireditvi Trieste Spring Youngso bili prisotni tudi slovenski otroški vrtcis Proseka, z Opčin, iz Lonjerja, Milj in Nabrežine (skupaj na fotografiji) ter učenci osnovne šole iz Doline.V ospredju je bilo predvsem druženje, igra in zavedanje pomena športnega udejstvovanja. fotodamj@n