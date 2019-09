Najboljši dresurni jahači do nedelje v Lipici

V Lipici bo od danes do petka potekalo slovensko prvenstvo v dresurnem jahanju. Na lipiškem hipodromu bo nastopilo več kot 55 tekmovalk in tekmovalcev s 64 konji. Za uvod bo danes na sporedu ekipna preizkušnja, v nedeljo pa se bodo tekmovalke in tekmovalci predstavili v prostem programu z glasbo. Poleg ostalih kategorij bodo nastopili tudi tekmovalci z mladimi konji.

Gre za zaključek triptiha državnih prvenstev, ki jih Kobilarna Lipica prireja skupaj s Konjeniško zvezo Slovenije, pred današnjim tekmovanjem sta bili še prvenstvi v preskakovanju ovir in vožnji vpreg.

Državno prvenstvo v dresurnem jahanju bo na sončen vikend privabilo otroke in odrasle, menijo v Kobilarna Lipica, otroci pa bodo tudi razveselili stika z žrebički in poniji, obiskovalce pa bodo pritegnili tudi vodeni ogledi kobilarne.