Najboljši športniki na Primorskem so ...

Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, odbojkar Jani Kovačič in košarkarji KK Koper Primorska so zmagovalci nagrade naš športnik 2019, ki jo že sedmo leto zaporedoma izbiramo v enotni kategoriji športni novinarji primorskih medijskih hiš: Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, regionalni RTV center Koper in Primorske novice. Izstopajoči športniki v letu 2019 so nagrado dvignili na prireditvi v Kopru.

Tako kot lani letos nismo sestavili končne razvrstitve, nagradili smo samo zmagovalce. V finalni izbor so se uvrstili še v ženski konkurenci jadralka Jana Germani, odbojkarica Tina Grudina, teniška igralka Andreja Klepač, judoistka Andreja Leški in jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol. V moški konkurenci so se med šest najboljših uvrstili še kanuist Luka Božič, košarkar Alen Hodžić, balinar Anže Petrič, kolesar Jan Tratnik in odbojkar Jernej Terpin. V ekipni konkurenci so se med šest najboljših ekip Primorske uvrstile še odbojkarice Gen-I Volley, košarakrji 3x3 Piran, odbojkarji OK Salonit Anhovo, namiznoteniške igralke NTK Arrigoni in AŠK Kras.