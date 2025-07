Najdaljša gostovanja za Sočo v Trento in Verono

Italijanska odbojkarska zveza Fipav je objavila seznam ekip, ki bodo v prihajajoči sezoni igrale v moški B-ligi in jih tudi razdelila po skupinah. V nasprotju z lansko sezono so skupine nekoliko spremenjene. SloVolley je lani igral v skupini B, Soča pa bo igrala v skupini C, sicer večinoma z nasprotniki, proti katerim je lani igral SloVolley.

V skupini C bo s Sočo še 13 ekip. Zaenkrat je znanih 12 nasprotnikov, saj bodo morali eno ekipo v skupino C vključiti naknadno.

Kot omenjeno so nekatere ekipe že »poznane«, saj so v lanski sezoni igrale proti SloVolleyju, ki je lani izpadel iz lige. Med temi so Monselice, Treviso, Massanzago, Montecchio, Trentino, Padova in Casalserugo. Silvolley, ki je lani osvojil prvo mesto v skupini, je preko play-offa z drugimi skupinami napredoval v A3-ligo.

Poleg Soče so nove ekipe v skupini C Piovese, Olympo, Dossobuono in Volley Veneto. Piovese iz okolice Padove in Olympo iz Trevisa sta B-ligo dosegla z napredovanjem.

Dossobuono in Volley Veneto iz okolice Verone pa nista novinca v B-ligi, le da sta v lanski sezoni igrala v različni skupini od SloVolleyja. V minuli sezoni je Dossobuono v skupini C končal na 5. mestu, Volley Veneto pa mesto za njim.

Za Sočo bodo najdaljša gostovanja tako v Trento in v okolico Verone. Prvenstvo B-lige se bo začelo 12. oktobra, začasni koledar pa naj bi Fipav objavil že prihodnji teden.