Namiznotenisačice Krasa so v play-offu A2-lige v Terniju premagale vse nasprotne ekipe in napredovale v A1-ligo. Kraševke, ki so igrale v postavi Martina in Katja Milič ter Reka Bezeg, spremljal pa jih je trener Saš Lasan, so že včeraj z 2:4 premagale ekipo Alfiere di Romagna ter Eureka Roma in bile že po prvem dnevu gotove prvega mesta v skupini. Danes zjutraj pa so z 1:4 premagale še Verzuolo in se tako razveselile prepričljivega napredovanja brez poraza v play-offu.