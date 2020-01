Namiznoteniški Športel

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bile članice namiznoteniškega odseka pri AŠK Kras iz Zgonika Sonja, Martina in Katja Milič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor Eutonia in Olympio, zamejsko smučarsko prvenstvo v Sappadi, izjavo predsednika Primorja Roberta Zuppina po visokem nedeljskem porazu v nogometni elitni ligi, derbi promocijske košarkarske lige med Bregom B in Sokolom in zamejsko šahovsko prvenstvo v Dolini. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavka Elena Husu predstavila veslača Eneja Korošica.

klikni in oglej si oddajo