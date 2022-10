Namiznoteniški Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnici zgoniškega ŠK Kras Sonjo in Martino Milič, ki sta kajpak spregovorili o namiznem tenisu. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem ZKB in Slogo Tabor Studio Vegliach ter tekmo košarkarske C-lige silver med Borom Radenska in Spilimbergom, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med repenskim Krasom in ekipo Forum Julii ter derbi košarkarske D-lige med Domom in Kontovelom. Vprašanje s terena je tokrat postavil Borov navijač Roj Locatelli.

Klikni in oglej si oddajo