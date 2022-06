Naposled sta v nižjo ligo izpadli obe ekipi Soče

Deželna odbojkarska zveza Fipav je objavila končne lestvice deželnih lig, ob branju katerih je zdaj vendarle jasno, katere ekipe so izpadle v nižjo ligo. Iz razbranega je zdaj potrjeno, da sta po letošnji sezoni izpadli kar dve slovenski ekipi, in to obe članski ekipi Športnega združenja Soča. Dekleta Soče Lokanda Devetak ZKB, ki so nastopale v ženski D-ligi, so o izpadu že sumile, potem ko je iz B2-lige izpadel Martignacco. Ker se je v deželno C-ligo vrnila ekipa iz naše dežele, se je v vsaki ligi – C in D – število izpadov povečalo. Iz ženske C-lige so tako izpadle tri ekipe (ne le dve), ob videmskemu Blu Teamu in tržaškemu Cusu še Mossa, v ženski D-ligi pa prav tako tri: poleg Travesia in Brugnere še Soča, ki je nastope končala na 10. mestu.

Enaka usoda je doletela ekipo Soče v moški C-ligi. Soča ZKB Lokanda Devetak je resda uspešno premagala Alturo in na igrišču v play-outu ubranila mesto v C-ligi. A ker se iz B-lige vrača na deželno raven tržaški Cus, se je število izpadov tudi na moškem področju povečalo z enega na dva. Soča je tako izgubila pravico do nastopa v C-ligi, pridobila pa ga bo lahko le, če bi se morebiti sprostilo eno mesto. V D-ligi pa ni bilo izpadov.