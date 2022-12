Naš športnik 2022: najboljši so ...

V Kulturnem domu v Gorici so nagradili najboljše primorske športnike in športnice ter najboljše ekipe. Nagrado naš športnik 2022, ki jo prirejajo primorske medijske hiše Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, TV in Radio Koper ter Primorske novice so letos spet podelili v živo po dveh letih.

Med ženskami je nagrado naš športnik kot najboljša športnica na Primorskem prejela alpska smučarka Andreja Slokar, najboljši primorski športnik je jadralec Toni Vodišek, najboljša ekipa v letu 2022 pa so nogometaši FC Koper.

Utemeljitve:

Članica SK Dol Ajdovščina, 25-letna domačinka Andreja Slokar, je letos potrdila, da njen lanski meteorski vzpon iz anonimnosti med najboljše v tehničnih disciplinah svetovnega pokala v alpskem smučanju ni bil preblisk. Strokovno delo z zasebno ekipo, pogum pri vožnjah na skrajnih mejah možnega in predanost so Andrejo pripeljali do petega mesta na olimpijskih igrah v slalomu in do dveh zmag v svetovnem pokalu. Med petnajsterico se je začela uvrščati tudi v veleslalomu. Žal jo je jeseni pred novo sezono ustavila poškodba kolena.

Koprčan Toni Vodišek je veljal za čudežnega dečka kajtanja, trikrat zapored je bil mladinski svetovni prvak, zdaj pa blesti v članski konkurenci. Takoj je navdušil z naslovoma evropskega in nato še svetovnega prvaka v olimpijski disciplini formula kite. Gre za foil obliko kajtanja, v kateri se tekmuje na regatnem polju kot pri jadranju. Po velikem uspehu je doživel veličasten sprejem someščanov. Toni je z letošnjimi bleščečimi dosežki tudi med glavnimi favoriti na olimpijskih igrah 2024 v Parizu.

Nogometaši Kopra so v svoje vitrine pospravili četrto pokalno lovoriko, v majskem finalu je v Celju padel ljubljanski Bravo. V državnem prvenstvu so bili vse do zadnjega kroga v igri za naslov prvaka. Na koncu so se morali zadovoljiti z drugim mestom, drugi so tudi po jesenskem delu aktualne sezone. V klubu poudarjajo, da še niso opustili misli o državnem naslovu. V konferenčni ligi jim letos ni šlo po načrtih, izpadli so s predstavnikom Liechteinsteina, poleti pa načrtujejo nov preboj tudi v evropskem tekmovanju.

Ostali nagrajenci

Športice leta na Primorskem (po abecednem vrstnem redu): Ana Bucik (alpsko smučanje), Jana Germani (jadranje), Andreja Klepač (tenis), Andreja Osterman (veslanje), Samantha Premrl (veslanje).

Športniki leta na Primorskem: Luka Božič (kanu), Rajko Hrvat (veslanje), Jernej Terpin (odbojka), Rok Turk (avtomobilizem), NejcŽnidarčič (kajak).

Najboljše ekipe na Primorskem: Agrochem Kras (balinanje), Juventina (nogomet), Odbojkarski klub Gorica (ženska odbojka), Rokometno društvo Koper (moški rokomet), ŽRK Mlinotest Ajdovščina (ženski rokomet).