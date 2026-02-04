Nekaj številk o olimpijskih igrah

Le še dva dneva nas ločujeta od uradnega odprtja zimskih olimpijskih iger, ki bo potekalo v Milanu. Trije dnevi pa manjkajo do prvih končnih odločitev na najpomembnejšem dogodku za zimske športnike. Kakšne bodo letošnje zimske olimpijske igre, ki jih po dvajsetih letih znova gosti Italija (zadnjič Turin 2006), bomo pogledali predvsem skozi številke.

47 odstotkov žensk

Na vseh sedmih prizoriščih bo tekmovalo 2958 športnic in športnikov, kar je za zimske olimpijske igre rekord. Med temi bo 47 odstotkov žensk, kar ravno tako predstavlja nov mejnik v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Krovna olimpijska organizacija Mednarodnega olimpijskega komiteja ponosno trdi, da ženske na OI še nikoli niso bile tako močno zastopane.

Aktivnih udeleženk bo skoraj polovica (1300), od 116 disciplin jih ne bo le v eni panogi - nordijska kombinacija ostaja zadnja povsem moška zimska olimpijska trdnjava. V tem pogledu je skoraj popolnoma enakomerno zastopana tudi slovenska reprezentanca, ki bo štela 19 športnikov in 18 športnic. Med italijanskimi športniki pa jih bo nastopilo 196, od tega 103 moških in 93 žensk.

116 kompletov kolajn

Športniki in športnice se bodo borili za 116 kompletov kolajn, 54 jih je namenjenih moškim disciplinam, 50 ženskim, 12 pa mešanim. Kar se športnih panog (teh bo 16) in disciplin tiče, ne bo veliko novosti. Edini nov šport na letošnjih igrah bo turno smučanje. V nekaterih pa bodo športniki tekmovali v novih disciplinah, in sicer v petih: to so ženski smučarski skoki na veliki skakalnici, ekipna kombinacija v alpskem smučanju, ženske dvojice v sankanju, dvojne grbine v prostem smučanju ter mešana ekipna tekma v skeletonu.