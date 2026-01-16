Nika Prevc v Zhangjiakouju do 32. zmage v karieri

Najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc je bila po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem najboljša tudi v olimpijskem Zhangjiakouju. S tem je 20-letnica v svetovnem pokalu nanizala peto zaporedno zmago, skupno pa 32. v karieri.

Prevc je na prizorišču olimpijskih iger 2022 na veliki skakalnici že po prvi seriji za osem metrov preskočila vse tekmice in si nabrala 11,7 točke naskoka pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Maruyama.

Tudi v finalu je Slovenka (245,6 točke) pokazala vrhunski skok, krepko preskočila tekmice in zmago pred najbližjo zasledovalko Maruyama slavila s prednostjo 23,7 točke.

Z novo zmago je Prevc (1366 točk) prednost v svetovnem pokalu pred Maruyamo povečala na 320 točk.

Preostali slovenski finalistki na skakalnici Snow Ruyi nista bili v ospredju. Katra Komar (153,4 točke) je zasedla 25., Maja Kovačič (139,5) pa 30. mesto.

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan, ki je prav tako pripotovala v Azijo, je že v četrtek obležala z visoko vročino in nato izpustila kvalifikacije. Vodan bo po posvetovanju z zdravniško službo izpustila tudi sobotno tekmo.