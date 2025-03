Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je pred Emo Klinec zmagala na letalnici v Vikersundu na Norveškem, kjer so po prestavitvi tekme na popoldanske ure opravili le eno serijo. Z 213,5 m in 201,1 točke je na svoj dvajseti rojstni dan dosegla dvajseto zmago v svetovnem pokalu, osmo v nizu ter trinajsto v sezoni.

»Vau, to se res dobro sliši. Zjutraj sem videla, da smo za zabavo dobili vzgornik, žal ga nismo mogle povsem izkoristiti, ampak zame je bilo super. Trenutno si res zaupam, tudi če gre kaj narobe, mi uspe to popraviti. Imela sem dva in pol poleta danes. Res sem si želela skočiti ob prekinitvi dopoldne. Videti pa je bilo zelo dobro, ker je bil močan veter,« je Prevc za TV Slovenija strnila tekmo.

V četrtek je v Oslu že ubranila veliki kristalni globus, dan pozneje je v Vikersundu postavila svetovni rekord, ko je v prvi in tretji seriji poletela 236 metrov. Na nedavnem svetovnem prvenstvu je osvojila dve zlati medalji.

S tokratno prvo zmago na letalnicah je dosegla 136. slovensko zmago v tem športu. Pred njo je na večni lestvici le njen športno upokojeni brat Peter Prevc, ki pa ima le štiri zmage več.

Ema Klinec, druga Slovenka, je bila na tekmi v Vikersundu druga z 204,5 m (169,8 točke) in je za 31,3 točke zaostala za Prevc ter obenem v finalu prva presegla 200 m. Prek te meje je šla poleg Prevc le še Nemka Selina Freitag, ki je zasedla tretje mesto (157 točk).