Smučarski skoki

Nika Prevc zmagovalka tekme poletne velike nagrade na Poljskem

Smučarska skakalka Nika Prevc je v Wisli dobila tekmo poletne nagrade in tako po treh tekmah vodi v skupnem seštevku, v prvi deseterici tudi Nika Vodan

Spletno uredništvo |
Poljska |
16. avg. 2025 | 15:20
    Nika Prevc (FONDOITALIA)
Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka prve tekme poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem, kjer se poletna sezona smučarskih skokov nadaljuje po tekmah v Courchevelu. Drugo letošnjo poletno zmago svetovne prvakinje, ki doslej v Wisli še ni slavila, je z osmim mestom v svoji prvi tekmi sezone dopolnila Nika Vodan.

Na 18. mestu je končala Tinkara Komar, 25. pa je bila Maja Kovačič. Brez finala je na 31. mestu ostala Katra Komar.

Do druge poletne zmage v karieri in sploh prve na skakalnici Adama Malysza v Wisli je Prevc prišla po skoku dneva v prvi seriji, ko je pristala pri 127 metrih. V finalu je zmago z nižjega zaletišča potrdila s 121 metri, skupno je zbrala 247,9 točke.

Z drugo zmago je Prevc znova prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi letošnje poletne velike nagrade. V nedeljo skakalke v Wisli ob 10. uri čaka še tekma novega tekmovalnega formata.

