Nina Orlando uresničuje sanje z uvrstitvijo na SP

Plavanja ni marala, imela pa je rada vodo in balet. Pri petih letih je odkrila šport, ki je združeval obe njeni strasti in ga sedaj kot 14-letnica še naprej vestno trenira. Ljubezen, zavzetost in vestno treniranje so jo pripeljali do najpomembnejše izkušnje: Tržačanka Nina Orlando, ki tekmuje za Slovenijo, se je kvalificirala na svetovno kadetsko prvenstvo, ki bo konec avgusta v Atenah.

»S plavanjem sem začela, ko sem bila stara tri leta, a mi ni bilo všeč. Mamina kolegica je imela hčerko, staro toliko kot jaz, ki je trenirala umetnostno plavanje pri Triestini. Ko sem bila majhna, sem prosila mamo, da bi trenirala balet, a sem si želela tudi kaj v vodi. Pri umetnostnem plavanju pa sem našla vse to,« je pojasnila mlada uspešna športnica. »Oče mi je pokazal videoposnetke olimpijskih iger in sem bila takoj očarana,« je še dejala.

Športno pot je začela pri Triestini, kjer pa so se pred nekaj leti odločili, da ukinejo tekmovalno dejavnost in bi športnice trenirale le za nastop ob koncu leta. Ambiciozni Nini pa to ni bilo dovolj, zato je začela iskati drugo sredino, v kateri bi lahko še naprej tekmovala. To je našla v Kopru, kjer je trenirala dvakrat ali trikrat tedensko. Na tekmi državnega prvenstva je spoznala tudi trenerke iz drugih klubov iz Kranja in Ljubljane, s katerimi si je izmenjala kontakte. S trenerko iz ljubljanskega kluba pa se je domenila, da ji bo pomagala pri sestavi solo vaje.

V letošnji sezoni začela trenirati pri Plavalnem klubu Triglav Kranj s trenerko Agnieszko Siegieńczuk, pri kateri je tudi živela.

Ves trud se je izplačal, saj je bila na mednarodnih tekmah najboljša Slovenka v svoji kategoriji in si je tako izborila vozovnico za svetovno prvenstvo.