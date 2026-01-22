»Nisem vraževeren, a mislim, da je bila cigareta takrat prava odločitev«

Igorju Veljaku, ki bo letos dopolnil 50 let, še vedno priznavajo zavidljivo formo. Odlična telesna pripravljenost je bila njegova odlika tudi skozi celo športno pot, ki se je večinoma odvila pri Športnem združenju Sloga. A pred dolgo odbojkarsko kariero je bil tudi Borov plavalec in kratek čas košarkar.

Kdaj ste odigrali svojo zadnjo uradno tekmo?

V C-ligi s Slogo, se pa ne spomnim, ali je bilo leto 2011, morda tudi 2010. Res se ne spomnim, moral bi preveriti.

Kako se pa spominjate športnih začetkov?

Začel sem s plavanjem pri PK Bor leta 1983. Plaval sem do leta 1993. Eno leto sem tudi poskusil košarko, od leta 1992 pa sem igral odbojko.

Če bi lahko zavrteli čas nazaj, bi spet izbrali odbojko?

Ja.

Kaj štejete za največji uspeh v karieri?

Dve napredovanji, in sicer s Slogo iz C- v B-ligo v sezoni 1998/99 in potem še z združeno ekipo Rast leta 2005. Tudi takrat smo napredovali v B-ligo.

Ste se kdaj po kakšni tekmi zjokali - od žalosti ali od veselja?

Ne.

Kaj najbolj obžalujete, ko pomislite na svojo športno pot?

Da nisem vztrajal pri plavanju, ko so mi predlagali, da bi se z njim ukvarjal tekmovalno.

Kdo je bil vaš najljubši trener?

Pri plavanju Rastko Bradaschia, pri odbojki pa se še najraje spominjam Fabrizia Marchesinija.

Kateri od soigralcev ali nasprotnikov vam je najbolj ostal v spominu?

Od soigralcev Aljoša Kralj. Nasprotnikov je bilo veliko, nihče pa se mi ni posebej vtisnil v spomin.

Se še kdaj srečate z nekdanjimi soigralci?

Redko.

Ste radi trenirali in hodili na priprave?

Ja.

Katero anekdoto iz športnih dni najpogosteje obujate?

Cigareto pred tekmo Sloga - Il Pozzo. V prvem delu sva bila Igor Štrajn in jaz poškodovana, zato nisva igrala. Tik pred sodnikovim žvižgom sva šla na cigareto. Zmagali smo. Zato je v povratnem delu pred tekmo s Pozzom trener mene in Igorja poslal na cigareto, čeprav nisva bila več poškodovana in sva normalno igrala. Spet smo zmagali.

Cigareta iz vraževerja?

Nisem vraževeren, ampak mislim, da je bila v tem primeru cigareta edina prava odločitev.

Še vedno spremljate odbojko in svoj nekdanji klub?

Ja, v glavnem po časopisu.

Kje živite in s čim se danes ukvarjate?

Živim v Logu v dolinski občini in sem uradnik v špediterskem podjetju.

Kako danes skrbite za svoje telo?

Dvakrat tedensko telovadim pri Burji, pozimi smučam. Tudi zjutraj telovadim. Pač, skušam obdržat formo.