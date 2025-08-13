Nocoj v Vidmu za evropski superpokal PSG in Tottenham

Videmski stadion Friuli bo danes ob 21. uri gostil tekmo evropskega superpokala, na kateri se bosta merila zmagovalec lige prvakov Paris Saint-Germain in prvak evropske lige Tottenham. Parižani, ki so v prejšnji sezoni z izjemnimi predstavami pokorili Evropo, bodo tudi tokrat v vlogi favorita.

Tekmo na stadionu Friuli, na katerem bo prostora za 23.000 gledalcev, bodo sodili Portugalci na čelu z Joãom Pinheirom. Evropska nogometna zveza UEFA je sporočila, da je prodala 6600 vstopnic francoskim navijačem in 4700 angleškim navijačem, preostali naj bi bili »nevtralni«. Stadion sprejme 25.000 gledalcev.

Da bi obiskovalcem tekme olajšali pot s stadiona, je Trenitalia v sodelovanju s Deželo Furlanijo - Julijsko krajino dodal štiri vlake. Dva bosta odpeljala proti postaji Benetke S. Lucia ob 0.15 in 0.45, dva pa proti Tržiču (od koder bodo potniki imeli na razpolago tudi avtobus do Trsta) ob 0.30 in 1.00.

Za varnost bo v Vidmu skrbelo okrog 1000 policistov in sil javnega reda. Zato da bi poskrbeli za varnost, v velikem delu mesta danes ne bodo smeli streči alkoholnih pijač. Skrbijo jih predvsem ultrasi PSG-ja. Po drugi strani pa je Videm pripravljen na športni praznik, ki se je začel že včeraj z uradnim odprtjem UEFA Fan Festivala. Danes se bodo navijači zbrali na Fan Meeting Pointih, kjer jih bo pričakalo razvedrilo in tipična kuhinja.