Noemi De Vincenzi četrta na SP, v kratkem odhaja na študij v ZDA

Mlada openska veslačica Noemi De Vincenzi (letnik 2006) je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu U23 v Poznanu na Poljskem osvojila visoko četrto mesto v dvojnem četvercu. Z njo so v italijanski posadki bile še Gaia Umbra Chiavini, Aurora Spirito in Irene Gattiglia. Zlato kolajno so osvojile favorizirane Britanke, s srebrom so se okitile Nemke, z bronom pa domačinke Poljakinje. Italija je na četrtem mestu za zmagovalnim odrom zaostala za 4 sekunde, medtem ko je bila Velika Britanija dobrih 8 sekund hitrejša. »Azzurre« so v finišu uspešno ubranile napad češkega čolna.

De Vincenzi, sicer članica kluba Canottieri Nettuno, je bila s četrtim mestom izredno zadovoljna. Že sam preboj v reprezentančni četverec je bil zanjo velik uspeh, saj šele prvo leto tekmuje v starostni skupini U23. Lani je še nastopala med U19 in na mladinskem SP v Kanadi prav tako v dvojnem četvercu osvojila naslov svetovne prvakinje. Junija je 19-letna Openka uspešno opravila državni izpit na tržaškem pomorskem zavodu Nautico. Usklajevanje študija in treningov je bil zanjo velik izziv, ki pa ga je uspešno prestala.

Pred njo je zdaj povsem nova življenjska izkušnja, saj bo čez nekaj tednov začela novo študijsko pot v ZDA. Že lani ji je namreč univerza v Oklahomi ponudila štiri oziroma petletno štipendijo, ki jo je po tehtnem premisleku sprejela. To bo verjetno opensko veslačico nekoliko oddaljilo od kroga italijanske reprezentance, ima pa omenjeni ameriški kolidž dobro razvit veslaški program. Seveda tudi akademska plat je bila zanjo zelo privlačna.