Nogometna prvenstva se bodo začela 27. septembra

Amaterska nogometna prvenstva elitne in promocijske lige ter prve in druge amaterske lige se bodo v novi sezoni 2020/21 začela v nedeljo, 27. septembra, seveda v primeru, da bodo vladne oblasti in zdravstvena stroka prižgali zeleno luč. Tako je v uradnem sporočilu izdanem danes (sreda) zapisala deželna nogometna zveza FIGC.

Italijanski pokal elitne lige pa se bo začel 12. septembra, dan kasneje pa bo uvodni krog italijanskega pokala promocijske lige in deželnega pokala 1. in 2. amaterske lige.

Jutri (četrtek) se bodo tudi začela vpisovanja v deželne lige, ki se bodo zaključila 13. avgusta.