Nogometni Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil odbornika Juventine Marina Marsiča, trenerja Krasa Repen Radenka Kneževiča in predsednika Brega Igorja Oto. Kamere Športela so v objektiv ujele tekmo nogometne 1. amaterske lige med Sovodnjami in Rudo, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo moške odbojkarske C-lige med SloVolleyem ZKB in tržaškim Volley Clubom. Sodelavka Katja Canalaz je obiskala najstarejšega člana AŠD Zarja Mirka Čufarja, ki je sodeloval tudi v rubriki Športna anekdota.

