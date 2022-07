Novo poglavje v zgodovini Triestine

»Nova« Triestina se je predstavila. Na čelu z novim predsednikom Simonejem Giacominijem so mediji in navijači včeraj le spoznali osebe, ki vodijo tržaški klub od 22. junija, ko je tik pred zadnjim rokom za vpis v prvenstvo Milanese le našel kupca.Na tiskovni konferenci so bili navzoči seveda predsednik Simone Giacomini in član upravnega odbora Antonino Maira, ki sta tudi gospodarja podjetja Atlas Consulting, to se pravi družbe, ki je prevzela 80% delež Triestine, Mauro Milanese v svojstvu družine Biasin, kateri ostaja (začasno) 20% delež kluba, poverjeni upravitelj Ettore Dore, tretji ustanovitelj družbe Stardust spa, pod okriljem katere je tudi Atlas Consulting. Prisotna sta bila tudi Gabriele Parpiglia, sicer znan kot novinar rumenega tiska, ki bo skrbel za komunikacije in vse ne striktno športne pobude novih gospodarjev Triestine, in Giancarlo Romairone, nov generalni direktor kluba, ki bo imel odločilno besedo pri sestavi ekipe za sezono 2022/23. Slednji je doslej nanizal številna napredovanja, zadnjega v komaj zaključeni sezoni, ko je popeljal Bari iz C-lige v B-ligo.

Po zelo učinkovitem uvodnem videoposnetku, je kot prvi besedo prevzel mladi predsednik Simone Giacomini: »Mi smo komaj začeli z našim delom. Pred odločitvami, ki zadevajo ‘igrišče’, moramo urediti zadeve za stabilnost podjetja Triestina. Prva izbira v tej smeri je bilo imenovanje generalnega direktorja Romaironeja, ki bo imel nekaj časa na razpolago, da izbere trenerja in igralce.«

Novoimenovani generalni direktor Giancarlo Romairone se je seveda moral dotakniti striktno športne plati, ki navijače najbolj zanima: »Zelo me veseli, da sem v Trstu. Zaradi mesta, kluba in tudi novega vodstva. Imel bom pomembno vlogo v društvu z bogato zgodovino. Imam dela na pretek, saj smo nekoliko v zamudi v primerjavi z ostalimi, ampak zelo me veseli, da gre za dolgoročni program, ki zadeva ne samo prvo ekipo. Mislim, da bomo morali zelo okrepiti tisti del društva, ki se ukvarja z odkrivanjem mladih talentov, zato bom najprej imenoval tesnega sodelavca, ki mi bo v pomoč, nato se bomo posvetili iskanju trenerja in igralcev. V kratkem upam, da bodo začele prihajati za vas sočne novice. Moja naloga je vsekakor biti ob igralcih in predsedniku, verjamem pa v princip trdega dela. Brez dela nikamor ne prideš. V naslednjih dneh bomo bolj jasni glede terminov za poletne priprave in prve prijateljske tekme. Najkasneje v sredo bodo prve stvari že znane.«