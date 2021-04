O slovenskih in italijanskih prvakih z Zoranom Jerončičem

Z Zoranom Jerončičem je o odbojki prijetno kramljati. Ob svojih ocenah zelo rad doda tudi ozadja, vse pa tudi utemelji. Tokrat je bil pogovor usmerjen v novopečene državne prvake v Italiji in Sloveniji, napovedal pa je tudi, ali bosta italijanski ekipi lahko prevladali v finalu lige prvakov, ki jih čaka konec tedna.

Tako je govoril o Merkurju Maribor, o ženski odbojki v Sloveniji, prevladi Paole Egonu pri Coneglianu in o Civitanovi, ki je pregazila Perugio.

Začniva kar pri zadnji lovoriki, in sicer pri naslovu Merkurja Maribor v slovenskem državnem prvenstvu. Vas je prevlada Mariborčanov, ki so po 16 letih izpodrinili s prestola ACH Volley, presenetila?

Ne, ni me presenetila. Trener Škorc se je izkazal za pravega motivatorja, mlada ekipa pa je igrala tako, kot je treba. Nekoliko sem podvomil, ko so ostali močno oslabljeni, saj se je poškodoval prodorni korektor Tunizijec Ahmet Ihbajri, na zadnjih tekmah pa ni bilo niti standardnega libera Alena Košenine, ki je moral na operacijo. Ampak srce in želja sta prevladala. Medtem pa je bilo pri ACH Volleyju veliko trenj v ekipi. Ne pozabimo pa, da je Maribor končal prvi po rednem delu, sicer ko je še igral Ihbajri, v končnici pa pa ga je odlično nadomestil slovenski reprezentant Alen Šket, ki je ekipo okrepil decembra.

Na Instagramu ste ugotavljali, da je bilo prvenstvo letos zelo izenačeno. Je to torej dokaz, da je tudi bolj kvalitetno?

Lahko rečem, da je bilo letošnje res najbolj kvalitetno prvenstvo v zadnjih petih sezonah. Pred tem je ACH izstopal, letos pa ni bilo tako. To so omogočili tujci, višji proračuni klubov, pa tudi tako izenačene tekme, kjer sta se ekipi borili čisto do konca. Seveda govorimo o kvaliteti v slovenskih razmerah.

V Italiji je pa tretjič zapored zmagal Conegliano. So italijanske odbojkarice kandidatke tudi za ligo prvakov?

Egonu je bila odločilna in dokazuje, da tudi v odbojki lahko zmagaš sam. Spomnimo, da je na dveh finalnih tekmah dosegla 47 in 35 točk. Ko nje ne bi bilo, pa bi bila Novara verjetno boljša. Prav z njo pa ima tudi italijanska reprezentanca lažjo pot. Presenetilo pa me je, da je bilo kljub njeni prevladi zelo izenačeno na obeh tekmah. Takih predstav pa na primer ni pokazal Leon pri Perugii, čeprav bi od takega igralca lahko to pričakovali. Težko pa rečem, da bo Conegliano prevladal tudi v ligi prvakov. Sam bom navijal za turško ekipo Guidettija, saj sva prijatelja. Prepričan sem, da se bo Guidetti znal zoperstaviti napadom Egonu.