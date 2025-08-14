Ob Comicijevi smeri zdaj tudi SPDT-jev Stodvajsetletni steber

Širši plezalni skupnosti je v Dolini Glinščice že nekaj mesecev na voljo nova plezalna smer, ki je nastala konec lanskega leta ob priliki 120. obletnice ustanovitve Slovenskega planinskega društva Trst. Člani alpinističnega odseka SPDT so jo prav zato poimenovali Stodvajsetletni steber (opis in skica v priponki). Dvoraztežajno smer med Drago in Botačem sta z inox lepljenci opremila Jernej Bufon in Borut Bogatez, predvsem v začetni fazi čiščenja stene pa so jima na pomoč priskočili še ostali člani AO SPDT. »Prvo zamisel o novi smeri na steni pod Draškim taborom nad Botačem je imel dolgoletni alpinist našega društva Angelo Krmec, ki je res veliko plezal v Dolini Glinščice. Od takrat je minilo dobrih 10 let, naposled pa se mu želja, da bi smer opremil ni uresničila. Zato nam je pred nekaj leti predlagal, da bi rade volje prepustil ta projekt mlajšemu rodu alpinistov. Stodvajsetletnica SPDT je bila zato prava priložnost za uresničitev tega projekta. Zanj se je prvi resno ogrel Borut, ki je za sabo takoj povlekel še mene,« je o prvih korakih dejal Bufon.

»Prvič sva si z Borutom v spremstvu Angela in njegovega dolgoletnega soplezalca Maria Schiemerja ogledala steno lani spomladi. Pokazala sta nam, kje naj bi potekala smer. Nekaj dni kasneje sva se nato z Borutom spustila z vrvjo z vrha stene in začela s čiščenjem. Odstranila sva krušljive skale in nekaj rastlinja. Na pomoč nam je priskočilo še nekaj članov AO SPDT. Ko je bilo čiščenja konec, sva z Borutom sklenila, da je najbolje, da steno najprej preplezava na klasičen način, torej s pomočjo metuljev in zatičev, da vidiva, če je res vredna vrtanja. Žal se mi je pri prvem poskusu pripetila manjša nesreča. Skalnati oprimek se je odtrgal s stene, padel sem in si poškodoval gleženj. Tri mesece nisem mogel plezati, tako da sva za nekaj časa prekinila opremljanje smeri,« je dejal Bufon. Lansko jesen je po okrevanju nato prvič uspešno preplezal celotno smer, z Bogatzem pa sta nato opravila še nekaj ponovitev.

Decembra 2024 sta Bufon in Bogatez izvrtala luknje v steni in vanje vstavila lepljence iz nerjavečega jekla. Pri SPDT so smer nameravali uradno predstaviti letos spomladi, naposled pa so člani alpinističnega odseka prvo skupinsko plezanje opravili 2. julija, ko so na raznih kanalih tudi objavili opis in skico smeri Stodvajsetletni steber. »Smer je dolga 70 metrov, ocenili smo jo s težavnostjo 6a+. Predvsem prvi raztežaj je nekoliko težji, saj je tik pred prvim sidriščem tehnično nekoliko zahtevnejši prehod na plati. Drugi raztežaj pa je nato nekoliko lažji. Na vrhu smeri pričaka plezalce lep razgled na bližnji Botač in Dolino Glinščice, pogled pa sega vse do morja. Smer priporočamo seveda pripravljenim plezalcem. Svetujemo, da boljši plezalec iz naveze pleza kot prvi, medtem ko je drugi v navezi lahko tudi nekoliko manj izkušen,« je o sami steni dejal Bufon.