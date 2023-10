Odbojkarska sobota: SloVolley sam na vrhu, podvig Soče, nova zmaga Zaleta

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia - Latisana 3:0 (25:21, 25:17, 25:19)

Zalet: Winkler 7, Vattovaz 1, F. Misciali 11, I. Misciali 10, Vigini 14, Furlan 5, Surian 0, Vidoni 0, Stergonšek 3, De Walderstein (L), nv. Močnik (L2), Tromba, Giurda, Gulich. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia z zmago proti Latisani ohranja stik z vrhom ženske C-lige. Pred domačimi gledalci so igralke združene ekipe vknjižile vse tri točke.

Prva dva niza so Vattovaz in ostale odigrale taktično zelo dobro, v tretjem pa se je zataknilo. Po vodstvu s 5:2 so gostje po seriji napak Zaleta povedle 7:11: »Grešili smo predvsem na začetnem udarcu, pa tudi sprejem ni bil več točen,« je razloge navedel trener Privileggi, ki se je ob zaostanku odločil za menjavo. Namesto Francesce Misciali, ki je imela težave v sprejemu, je na igrišče vstopila Martina Stergošek, ki je dobro opravila svojo nalogo. Zalet je v nadaljevanju spet ujel Latisano, tudi povedel in pospravil pod streho tretjo letošnjo zmago.

»Pohvalo zaslužijo vse igralke, a treba bo še veliko delati na sprejemu. Takih padcev koncentracije, ko se zvrsti več napak zapored, si ne smemo dovoliti,« je še napovedal Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

Altura - Soča ZKB Lokanda Devetak 2:3 (25:17, 23:25, 25:16, 26:28, 11:15)

Soča: Devetak 11, Černic 3, Miklus 8, T. Cotič 22, Antoni 10, Čavdek (L1), Venuti (L2), Hlede 9, Makuc 6, Manfreda 0, Boškin 0, Conte nv. , Vižintin 2, Cotič A. 0. Trener: Battisti.

SloVolley ZKB - Volley Club Ts (25:15, 25:15, 25:21)

SloVolley: Jereb 1, Terpin 7, Jerič 8, Riccobon 4, Giusto 8, Buri 11, Dessanti (L), Kosmina 8, Castellani 0, Skillitsis 4, Antoni nv., Margarito nv. Trener: Peterlin.

SloVolley ZKB je po četrti zaporedni zmagi in četrtem polnem izkupičku točk sam na vrhu lestvice moške C-lige. Tokrat je bil na domačih tleh v Gorici pred lahko nalogo, saj novinec v ligi tržaški Volley Club jim ni nudil večjega odpora. Tako je trener Peterlin lahko izkoristil čisto vse razpoložljive igralce. Vsak je odigral približno pol srečanja, tako da je lahko pri vseh preveril formo pred pomembnejšimi nastopi.

»Ob zmagi pa me veseli predvsem to, da nasprotnika nismo podcenjevali. Tega me je bilo še najbolj strah. Zadovoljen sem tudi, da se njihovi igri nismo prilagodili in da smo ritem ves čas diktirali mi. Izkazalo se je, da sodi Volley Club res med šibkejše ekipe v prvenstvu,« je še dodal Peterlin.

ŽENSKA D-LIGA

Chions - Kontovel Zalet 0:3 (18:25, 12:25, 24:26)

Kontovel: Kovačič 18, Grilanc 5, Kalin 10, Hussu 1, Skerk 6, Kneipp 8, Pertot 5, Ban 0, Breganti nv., Bezin (L). Trener: Calzi

Stella Volley - Mavrica Arcobaleno 3:0 (25:13, 25:17, 25:16)

Mavrica: Contino 6, Berzacola 2, Benedetti 1, Volčič 6, Komic 5, D'Amelio (L1), Marangon (L2), Gabbana, J. Tomsic 0, Mazzoli 0, nv. N. Tomsic, Tognolli, Bolzicco, Ferfoglia. Trener: Quarta.

Vodilna Stella Volley je bila za odbojkarice Mavrice Arcobaleno pretrd oreh. Mavrica se je borila po svojih močeh, a so bile izkušenejše in starejše nasprotnice tokrat očitno boljše. Stella Volley in Roveredana ostajata v ženski D-ligi še edini nepremagani.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach - Prata 1:3 (25:17, 19:25, 12:25, 18.25)

Sloga Tabor: Manià 14, Vremec 12, Gianeselli 3, Segre 8, Golob 3, Mesar 3, Tomsič (L1), Kralj 1, Kalc 0, Petric (L2), Opačič nv. Trener: Manià.