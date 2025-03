Odbojkarska sobota: Soča nadigrala Fiume Veneto

ŽENSKA C-LIGA

Buja – Zalet ZKB 0:3 (19:25, 19:25, 18:25)

Zalet: Giurda 3, F. Misciali 17, Surian 3, Stergonšek 9, Vattovaz 3, Winkler 13, I. Misciali (L1), Tromba 0. Trener: Privileggi

Zalet ZKB se z gostovanja v Buii vrača z novo zmago in tremi točkami brez izgubljenega seta, enako kot na domačem igrišču v prvem delu prvenstva. Tudi tokrat je bilo igralk malo, saj so mlajše istočasno nastopale v prvi diviziji.

Buia na lestvici krepko zaostaja za Zaletom ZKB, vendar je domača telovadnica zelo neprijetna za vse gostujoče ekipe, saj je zelo velika, kar od vedno ustvarja določene težave za vse, ki na take dimenzije niso navajeni, zato določena previdnost pred tekmo ni bila odveč. Vendar se je kaj kmalu izkazalo, da so zaletovke zelo odločne in si želijo do zmage priti čimprej. Skozi vso tekmo so bile stalno v vodstvu in so že v kali zatrle odpor sicer zelo borbenih in prizadevnih domačink. Tekma, resnici na ljubo, ni bila ravno na višku, a je Zalet ZKB odlično opravil svojo nalogo, kot je potrdil tudi trener Nicholas Privileggi: »Ko igraš proti slabšemu nasprotniku, je velikokrat težko obdržati svoj ritem, vendar tokrat igralke niso zatajile, za kar jih moram prav gotovo pohvaliti. Prišli smo po tri točke, jih osvojili, kar je najpomembneje.«

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Fiume Veneto 3:1 (25:19, 22:25, 25:20, 25:14)

Soča ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 12, T. Cotič 22, Miklus 15, Vižintin 15, Princi 4, A. Cotič 10, Černic (L); n.v.: S. Cotič, M. Devetak, Persoglia, Antoni, Makuc. Trener: Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor – Stella Volley 1:3 (19:25, 25:21, 20:25, 15:25)

Kontovel Zalet: Kovačič 9, Ciuch 18, Gruden 9, Kalin 9, Skerk 2, Trevisan 7, Zonta 7, Rapotec 0, Vidoni 0, Barut (L), Bezin (L) nv, Pertot nv, Kneipp nv. Trener: Berlot.

Martignacco – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:2 (25:21, 25:15, 14:25, 23:25, 15:11)

Soča: Scocco 13, Cotič, L. Berzacola 8, Komic 12, Paulin 6, A. Berzacola 7, Tosolini 8, Gruden 1, Birri (L), Spindler, Menis 12, Soprani, Colja, Flospergher (L). Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Muzzana – Sloga Tabor Studi Vegliach 0:3 (25:15, 25:21, 25:18)

Sloga Tabor: Vremec 7, Mavrič 8, Kalc 2, Petrič 1, Segre 5, Mezzari 3 (Vattovaz (L), Matana nv. Trener: Manià.