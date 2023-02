Odbojkarska sobota: vse moške ekipe poražene, zmagal samo Zalet

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Latisana 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:18)

Zalet: Zalet: Vattovaz 1, Winkler 13, Stergonšek 5, Furlan 7, F. Misciali 20, I. Misciali 15, Surian 2, Grilanc 0, Giurda 0, Tromba 0, Lovriha (L). Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je v domači telovadnici v Repnu vknjižil nove tri točke, v pričakovanju nedeljske tekme med Fagagno in Pordenonom pa je spet na visokem drugem mestu.

Nastop igralk združene ekipe je bil spet prepričljiv. V prvih dveh nizih je Zalet vknjižil 25. točko brez večjih težav. Trener Privileggi je v obeh nizih tudi izkorstil mlajše igralke, da bi le pridobile potrebno kilometrino. Razmerje na igrišču pa se kljub vsem spremembam ni spremenilo, tako da je Zalet povedel z 2:0 v nizih.

Zataknilo pa se je v tretjem nizu, ko so sicer domače igralke že vodile 20:16, a jih je rezultat podzavestno verjetno že zadovoljil, tako da so s povprečno igro le dovolile, da so nasprotnice nadoknadile zaostanek in tudi zmagale niz. To je Latisani pričakovano dalo krila, tako da je bil četrti niz do polovice spet zelo izenačen. A je Zalet le znal zaustaviti nalet nasprotnic in z urejeno igro spet prevzel vodstvo in brez težav zaključil niz v svojo korist.

MOŠKA C-LIGA

Prata – SloVolley 3:0 (26:24, 25:15, 25:19)

SloVolley: Hlede 0, Kosmina 0, Cotič 12, Komjanc 12, Cobello 3, Kante 4, Margarito (L1), Čavdek (L2), Antoni 0, Corsi 1, Terpin 0, Peterlin 0. Trener: Manià.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Triestina volley 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Soča: Černic 4, Persoglia 6, Hlede 3, Makuc 10, Juren 16, Miklus 2, Devetta 2, Čavdek (L1), Vižintin 5, nv. Devinar, Manfreda, Conte, Antoni, Venuti (L2). Trener: Battisti.

Pordenone – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (25:13, 25:14, 23:25, 25:18)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 0, Jeric 13, Riccobon 6, Skilitsis 16, Mania' 2, Stefani 5, Dessanti (libero 1), Smeraldi (libero 2), Kralj 0, Vremec 3. Trener: Berlot

Sloga Tabor Studio Vegliach je, kot je bilo tudi pričakovati, na gostovanju izgubila proti četrtouvršcenemu Pordenone Volley, a s prikazano igro sploh ni razočarala. Pravzaprav smo na tekmi gledali dve povsem različni Slogi Tabor: v prvih dveh setih slogašem ni šlo nič od rok, slabi so bili v sprejemu in servisu, tako da so domačini povedli v nizih z 2:0 pravzaprav brez vsakega naprezanja. Od tretjega seta dalje pa so se stvari na igrišču spremenile. Slogaši so zaigrali zelo borbeno, poostrili servis in uredili obrambno vrsto. S tem so tudi presenetili domačine, ki so verjetno mislili, da imajo zmago že v žepu. Po celi seriji zelo dobro odigranih akcij so bili igralci Sloge Tabor Studio Vegliach stalno v vodstvu in Pordenone Volley se jim je približal le v končnici, a so slogaši znali obdržati mirne živce in si povsem zasluženo priigrali petindvajseto tocko. V cetrtem so bili stalno v vodstvu domačini, a ne za veliko in so si odločilno prednost zagotovili proti koncu seta, ko so slogaši zagrešili nekaj naivnih napak in bili nekoliko nespretni na lahkih žogah.

Tokrat sta bila odsotna Jordan Trento in Denis Milic, tako da so na igrišče stopili tudi najmlajši, kar je še zlasti razveseljiva nota sobotne tekme. (Inka)