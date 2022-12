Odbojkarska sobota: Zalet zaključil leto 2022 nepremagan, dober nastop Sloge Tabor

MOŠKA C-LIGA

Cus – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (25:16, 22:25, 25:19, 25:14)

Sloga Tabor: Jerić 16, Riccobon 5, Skilitsis 13, Stefani 6, Grassi 2, Castellani 3, Smeraldi 1. Trener: Berlot.

Soča ZKB Lokanda Devetak – SloVolley ZKB 0:3 (25:27, 21:25, 22:25)

Soča: Persoglia 4, Hlede 16, Vižintin 8, Juren 12, Devetta 7, Černic 3, Čavdek (L1), Venuti (L2), Boškin, Conte, Devinar, Miklus in Makuc nv., Manfreda 0. Trener: Battisti.

SloVolley: Hlede 2, Cotič 9, Kante 6, Komjanc 11, Cobello 12, Terpin 13, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 2, nv. Peterlin, Kosmina, Antoni. Trener: Manià.

ŽENSKA C-LIGA

Martignacco – Zalet ZKB 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 19:25)

Zalet: Winkler 9, Stergonšek 6, Vattovaz 1, Furlan 13, Surian 12, F. Misciali 32, I. Misciali (L), Tromba 2, nv. Kneipp, Grilanc, Giurda. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB je z zmago v gosteh zaključil leto 2022 nepremagan in prvi na lestvici. Pomembna je zmaga, res pa je, da so dekleta tokrat naletela na črn dan. Več je bilo padcev koncentracije, ki so dovolili domačim odbojkaricam, da so nevarno ogrozile zmago.

Če sta bila prva dva niza izenačena, a je Zalet vselej uspel ohranjati vsaj minimalno prednost, pa se je v tretjem pojavil prvi večji padec koncetracije. Zalet je že povedel s 13:20, a dovolil, da je Martignacco izničil prednost (20:20). Spet so varovanke trenerja Privileggija povedle 22:24 in imele tudi zaključno žogo za zmago, a so spet dovolile, da je Martignacco izenačil in tudi zmagal niz. V četrtem je bilo podobno, saj so gostije povedle že 12:20, a dovolile, da so nasprotnice dosegle 19 točk. K sreči pa so na koncu bile prisebnejše in zaključile niz v svojo korist.

»Nastop res ni bil najboljši, a važna je zmaga in nove tri točke. Leto 2022 zaključujemo z 11 zmagami v 11 nastopih,« je po tekmi povedal trener Nicholas Privileggi.