Odermatt si je zagotovil smukaški in veliki kristalni globus

Marco Odermatt si je s tretjim mestom na tekmi v smuku v Courchevelu šest tekem pred koncem svetovnega pokala alpskih smučarjev zagotovil veliki kristalni globus za peto zaporedno skupno zmago v seštevkih zime. Švicar je hkrati predčasno osvojil tudi smukaški seštevek. Današnji smuk je osvojil Avstrijec Vincent Krichmeyer, drugi je bil italijanski smučar Giovanni Franzoni.

Z izidoma sezone sta navdušila tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater. Z odličnima vožnjama sta si zagotovila še en smukaški nastop. Oba bosta lahko nastopila na tekmi 25 najboljših smukačev na finalu sezone v tej disciplini 21. marca v Kvitfjellu.

Prvič v 12 mesecih sta Slovenca znova v prvi deseterici na tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Hrobat je končal na sedmem mestu (+1,02), Čater tik za Kranjčanom kot osmi (+1,11). Z najboljšima izidoma sezone sta oba krepko popravila tudi uvrstitev v razvrstitvi. Hrobat je v posebnem smukaškem seštevku 20. s 106 točkami, Čater pa 25. s 70 točkami.

Odermatt ima 632 točk prednosti pred Lucasom Pinheirom Braathenom. Švicar je sicer imel veliki globus že v lasti, saj mu Brazilec lahko točke odščipne le v veleslalomu in slalomu.