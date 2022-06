Odslej Stadion Viktorja Sulčiča

V Križu je bilo včeraj praznično, saj so s krajšo slovesnostjo uradno odprli preurejeno nogometno igrišče, ki bo odslej nosilo ime po domačinu, mednarodno priznanem arhitektu Viktorju Sulčiču (1895 – 1973). Igrišče Športnega društva Vesna ne bo več »le« nogometno igrišče, ampak bo odslej nosilo ime Stadion Viktorja Sulčiča. Tako je naznanil predsednik kluba Roberto Vidoni, novi naziv pa je lično zapisan tudi na novi kamniti plošči (delo Andreja Mervica) ob tribuni, ki so jo včeraj tudi slavnostno odkrili.

V Križu so včeraj ob prisotnosti številnih vaščanov, prijateljev in seveda političnih in športnih osebnosti spremljali slavnostni rez traku, s čimer so uradno odprli novo preurejeno igrišče z umetno travo, za popolno obnovo katerega je zaslužna predvsem Občina Trst. Prisotni župan Roberto Dipiazza je zdaj še obljubil nove slačilnice, tako da bo »stadion« res popoln, prava mala »bombonera«, kot so ga priložnostno preimenovali na slovesnosti, da bi se tako navezali na Sulčičevo arhitekturno zapuščino. Med Sulčičeva najpomembnejša dela sodi namreč sloviti stadion La Bombonera v Bueons Airesu, na katerem domuje klub Boca Junior, kjer je svojo slavno pot začel Diego Armando Maradona.

Na tribuni je klub v sodelovanju s KD Vesna priložnostno postavil tudi razstavo o Sulčiču avtorja Mateja Mljača.

V okrivu praznovanj so pri ŠD Vesna pripravili tudi Prvi mednarodni turnir Viktorja Sulčiča za kategorijo U16, ki ga je osvojila Triestina po zmagi v finalu proti Taboru iz Sežane z 1:0. Tretje mesto je pripadlo domači ekipi Vesne, ki je na tekmi za 3. mesto premagala Stari Grad Rijeka s 4:0.