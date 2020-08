Okužen nogometaš Aluminija

Pri nogmetnem klubu Aluminij iz Kidričevega so na testiranjih odkrili pozitivni primer nogometaša na novi koronavirus. Iz kluba so sporočili, da bodo nogometaši v naslednjih dneh v samoizolaciji, Nogometna zveza Slovenije (NZS) pa do ponedeljka ne bo sprejela odločitve o usodi prve tekme državnega prvenstva med Mariborom in Aluminijem, ki bo 12. avgusta.

»Vodstvo kluba je vse aktivnosti članskega moštva preventivno odpovedalo do nadaljnjega, igralci pa morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, medtem pa so stiki z zunanjim svetom povsem prepovedani,« so sporočili iz Kidričevega.

Nogometna zveza Slovenije je ob pozitivnem testu v izjavi za javnost zapisala, da »nogometaš Aluminija v zadnjih dneh sicer ni bil v stiku z moštvom, saj je zaradi procesa elektive preventivno ostal doma«.

NZS je v petek sporočila, da bodo vsi prvoligaši morali v ponedeljek opraviti teste na novi koronavirus, izolirani nogometaši Aluminija pa bodo prav tako testirani v ponedeljek.

NZS je kljub pozitivnemu primeru optimistična, da so v Kidričevem primer okužbe odkrili dovolj hitro in da se bodo nogometne aktivnosti v klubu kmalu nadaljevale.

Delegiranje prvega kroga zato do rezultatov ponedeljkovih testov ostaja nespremenjeno, poroča STA.