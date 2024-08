»Olimpijske igre so prišle do src vseh Parižanov«

Organizacija olimpijskih iger je odlična, zato so tudi kritike Parižanov utihnile. Tako pravi pnevmolog Mitja Jevnikar, ki se je pred osmimi leti zaposlil v francoski prestolnici. Zdravnik je za Primorski dnevnik opisal, kakšno je trenutno življenje v Parizu.

Kakšno je vzdušje v mestu? Se čuti utrip olimpijskih iger?

Vzdušje je zelo posebno, ker so olimpijske igre prišle do src vseh Parižanov. Nihče si ni pred tem predstavljal, da bi se lahko tako navdušili nad igrami. Olimpijado so pred meseci zelo kritizirali. Parižani so bili skeptični nad organizacijo in v skrbeh, kako bodo upravljali takšen naval ljudi. Zdaj pa so ugotovili, da je organizacija perfektna in so vsi zadovoljni. To se opazi, ko se sprehajaš po mestu: vidiš ljudi, ki so navdušeni, pa tudi veliko turistov. To so predvsem takšni, ki jih zanima šport.

Za prebivalce potemtakem olimpijske igre niso moteče?

Res ne, vzdušje je še boljše kot ponavadi. K temu pripomore tudi dejstvo, da igre potekajo avgusta, ko so počitnice in je manj ljudi v mestu. Veliko ljudi se je organiziralo, da dela od doma, zato je manj avtomobilov. Nekateri centri so zaprti za promet, zato se je res prijetno sprehajati po mestu. Ni takšnega prometa, kot je ponavadi. Tudi tisti, ki niso navdušeni nad športom, izkoristijo priložnost, da vidijo vzdušje.

Zelo dobro so organizirane tudi navijaške cone, kjer lahko na velikih ekranih gledaš športne dogodke, srečaš veliko ljudi ... Pričakovali smo, da bo v mestu vse blokirano, saj bo preveč ljudi, in da javni promet ne bo deloval, a v resnici sploh ni tako.

Ste izkoristili priložnost, da ste si kakšno tekmovanje ogledali tudi v živo?

Ogledal sem si »balkanski derbi« v odbojki med Slovenijo in Srbijo. Vzdušje je bilo zelo lepo. Ni bilo samo Slovencev, ampak tudi veliko tujcev, ki so navijali. Poleg tega sem si ogledal kolesarjenje po mestu, ker za to ni bila potrebna vstopnica. Druge se težko dobi, ker so cene zelo visoke in je zaradi tega težko videti zanimiva tekmovanja.