Olimpijski krogi o zamejskem športu in Narodnem domu

V zadnji decembrski številki, ki je izšla na 88 straneh, sta tudi prispevka o zamejskem športu. Na 60. strani si lahko preberete daljši intervju s Sonjo Poljšak, predsednico komisije za zamejski šport pri OKS. Poljšakova je spregovorila o narodni zavesti zamejskih športnikov, finančnih težava, pomoči Slovenije in drugo. Na 77. strani pa je daljši zgodovinski članek o tržaškem Narodnem domu. Avtor dr. Tomaž Pavlin ga je naslovil Ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, sedeža tržaških telovadcev. »Ljubljanski Narodni dom je bil reprezentativen objekt slovenskih društev, eden večjih in eminentnejših, ob boku pa mu je bil v začetku 20. stoletja Narodni dom v Trstu. Slovenstvo je bilo tedaj v razmahu, kot dobro vemo, je v Trstu živelo več Slovencev kot v Ljubljani in se vse bolj afirmiralo v italijanski večini,« je napisal Pavlin in v nadaljevanju razčlenil zgodovino tržaških Sokolov. Decembrska izdaja ponuja še veliko drugih strokovnih in manj strokovnih člankov. Vsakič je zanimiva terminološka delavnica o športnem izrazoslovju, ki jo piše Silvo Kristan. Tokrat se je dotaknil besede akvatlon.

Celotno revijo si lahko preberete tukaj.