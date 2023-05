Osma etapa Ircu Healyju, Roglič skrajšal zaostanek za vodilnimi

Neugodno 8. etapo Gira, ki je imela v zadnjem delu kar tri katogorizirane vzpone z naklonom do skoraj 20 odstotkov, je osvojil Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je pobegnil 50 kilometrov od cilja. Drugi je bil Kanadčan Derek Gee (Israel-Premier Tech) z zaostankom 1’50 in tretji Italijan Filippo Zanna (Team Jayco-AlUla). Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je napadel na zadnjem vzponu in se je uvrstil na osmo mesto, je skrajšal zaostanek za vodilnim na skupni lestvici Norvežanom Andreo Leknessundom (DSM) za 54 sekund in za Belgijcem Remcom Evenpoelom (Soudal-Quick Step) za 16 sekund.