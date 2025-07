Tržaški prvoligaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste ima novega trenerja. Jamiona Christiana bo v novi sezoni nadomestil 50-letni Španec Israel González. Od leta 2021 do letos je vodil Albo iz Berlina in osvojil nemško prvenstvo ter pokal Nemčije. Pred tem je bil dolgo let trenerski pomočnik, med drugim od leta 2017 do leta 2021 prav tako pri Albi iz Berlina, ki jo je vodil izkušeni trener Aíto García Reneses. Tedaj je pripomogel k osvojitvi dveh nemških prvenstev in pokala Nemčije.