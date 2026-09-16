V Galeriji Cankarjevega doma sodoben pogled na Srečka Kosovela

V Galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo drevi odprli razstavo Kozmos Kosovel. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovela ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Osnovni narativni lok razstave je Kosovelova misel: »Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno.«

Razstava je sprehod skozi pestro dogajanje in kalejdoskop Kosovelove dobe ter ponuja vpogled v njegova zanimanja in vplive, iz katerih je zajemal vsebine in tematike za svoja dela. Kosovel je vse svoje kratko življenje ostal tesno povezan s Krasom, hkrati je bil del širšega slovenskega in evropskega prostora.

Na ogled so izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Posebno mesto ima vizualna kultura obdobja - slike, risbe in kolaži Kosovelovih sodobnikov razkrivajo podobe, ideje in umetniške tokove, skozi katere je doživljal in razumel prostor, so zapisali v CD.

Kot je na predogledu za novinarje izpostavil kustos razstave Marijan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je glavni partner projekta, so Kosovela, ki je sicer širši javnosti najbolj znan kot predstavnik avantgarde, konstruktivizma, želeli predstaviti v vsej njegovi širini in od tod tudi naslov razstave Kozmos Kosovel. Izpostavil je tudi njegovo aktualnost v današnjem času. Kosovel je izhajal iz podobnih političnih razmer, s kakršnimi se soočamo danes. Težave sodobnega sveta so na las podobne tistim iz 20., 30. let minulega stoletja. Poleg tega je bil Kosovel izredno moderen pesnik, tudi v smislu, da je zaobjel celoto - ne le človeka, ampak tudi naravo, ki je bila sestavni del njegovega kozmosa.

Posebnost razstave je njen pogled iz današnjega časa. Njeno prostorsko in oblikovno zasnovo so ustvarili študenti drugostopenjskega programa Interaktivnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V razstavo so vstopili kot raziskovalci in ustvarjalci ter jo zasnovali kot izkušnjo, ki presega klasičen obisk muzejske razstave. Obiskovalca nagovarja z zvokom, interaktivnimi elementi, multimedijo, različnimi pogledi in participativnimi poudarki.

Razstava je nastala kot veliki interdisciplinarni projekt, pri katerem je sodelovalo več kot 20 institucij - domačih in tujih muzejev in galerij ter fakultet ter številni strokovnjaki in ustvarjalci s področja literature, umetnostne zgodovine, muzeologije, oblikovanja in drugih strok. Na ogled bo do 9. maja