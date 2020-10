Pelé: 80 let, 1279 golov ... zaenkrat

Brazilec Pelé, za mnoge častilce nogometne igre najboljši igralec vseh časov, danes praznuje 80. rojstni dan. Edson Arantes Do Nascimiento, kot mu je bilo ime preden bi zaslovel, je človek rekordov.

Še vedno je edini, ki mu je z brazilsko reprezentanco uspelo osvojiti kar tri svetovne naslove na Švedskem 1958, v Čilu 1962 in Mehiki 1970, v karieri pa je zbral kar 1279 golov. Nogometaš, ki je mladim vlival sanje, je bil med drugim imenovan za najboljšega športnika stoletja, najboljšega nogometaša stoletja (ex aequo z Maradono), z Muhammedom Alijem pa je bil tudi najrazpoznavnejši športnik stoletja. »Poznajo me bolj kot Jezusa Kristusa,« je pred leti izjavil Pelé v intervjuju za italijansko tiskovno agencijo ANSA, po izjavi pa dobil tudi nekaj kritik, nato pa odgovor utemeljil. »Sem Kristjan in vem, kdo je Jezus in katere nauke je širil. Res pa je, da ne vsi verjamejo vanj, vsi ga ne poznajo, za Peléja pa so vsi zagotovo že slišali.«

Velike zabave ob rojstne dnevu ne bo prirejal zaradi ukrepov proti novemu koronavirusu, zato bo praznovanje, ki poteka že nekaj dni, predvsem virtualno. »V redu sem. Ta teden preprosto ne bom mogel igrati,« se je pošalil nekdanji napadalec in dolgoletni igralec Santosa v videokonferenčnem klicu z Rogeriom Caboclojem, predsednikom brazilske nogometne zveze pred začetkom brazilskih kvalifikacij za SP 2022.

Čez dve leti si Pelé namreč želi tudi odpotovati na svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju, in to kot navaden navijač, turist. Kar mu bo sicer težje uspelo, saj bo težko zbežal fotografskim objektivom in televizijskim kameram. Peléja so v mnogih državah sprejeli kot kralja. V Nigeriji so razglasili 48-urno premirje, da bi lahko sprti strani spremljali tekmo, na kateri je igral. V Kolumbiji so se navijači celo zgrudili na igrišče, ko je sodnik izključil Peléja. Šele ko se je brazilski nogometni velikan vrnil na zelenico, so mirno spet sedli na tribune in počakali na konec tekme.

Praznovanje ob 80. rojstnem dnevu se je že začelo. »Glavni poudarek so zdaj družbena omrežja. Načrtovali smo šov, razstave, a v začetku leta nam je postalo jasno, da iz te moke ne bo kruha, saj nihče ni pričakoval, da bo covid-19 tako močno zarezal v naša življenja,« pravi Fraga, ameriški menedžer trikratnega svetovnega prvaka, ki skrbi za promocijo blagovne znamke Pele. Na virtualnih kanalih se bo morda oglasil tudi Peléjev tekmec Maradona, ki bo konec meseca dopolnil 60 let. »Odločili smo se, da Pele potrebuje praznovanje, vseeno mu moramo izkazati čast,« pravi Fraga, ki načrtuje digitalne dogodke o življenju in zapuščini igralca. V prvih 36 urah prikazovanja vsebin, predvidenih za praznovanje rojstnega dne, so Peléjeva družbena omrežja (Facebook in Instagram) zabeležila 8,9 milijona prikazov objave in 5,6 milijona všečkov.

Po praznovanju obletnice nameravajo še več narediti s fundacijo Pelé ter se povezati s Francozom Kilianom Mbappejem in Brazilcem Neymarjem. In če napovedi držijo, kaže, da bo pri devetdesetih Pelé vnovič zabil gol.