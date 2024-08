»Pesti bom držala za veslačico, ki je pred leti smučala pri SK Devin«

Pred dvema letoma sta se na Kraški ohceti v Repnu poročila domačinka Dana Puric in Križan Ivan Kerpan, ki sta prekinila devetletni premor. Letošnja izvedba priljubljenega praznika je zaradi pomanjkanja poročnega para odpadla. Repenka, ki živi v Križu, je zaposlena pri tržaškem podjetju Imperator, ki se ukvarja z uvozom surove kave.

Ali ste že obiskali Pariz?

Ne. Pariz me sicer ne posebno privlači, mogoče pa ga bom nekega dne le obiskala.

Ali spremljate olimpijske igre?

Ko mi uspe oziroma ko hčerka spi. Trenutno se morem seveda prilagajati njenim urnikom in potrebam. Spremljam to, kar predvajajo po televiziji na Rai in na RTV Slovenija.

Katere panoge pa vas najbolj zanimajo?

Rada gledam tekmovanja v športnih panogah, ki jih običajno po televiziji ne predvajajo kot na primer lokostrelstvo ali skoke v vodo. Rada bi si ogledala dogajanje v športni gimnastiki, radovedna pa sem glede break dancea.

Za katere športnike navijate?

Navijam tako za italijanske športnike, ki jih sicer vse ne poznam, kot seveda za Slovence. Pesti bom držala predvsem za veslačico Nino Kostanjšek, ki tekmuje v enojcu. Poznam jo, saj je pred leti tudi smučala pri SK Devin.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Trenutno mi ne pride nič na misel. Lahko pa povem, da na zimskih igrah vedno zelo rada spremljam tekmovanja v umetnostnem drsanju.

Ste kot nekdanja alpska smučarka torej bolj pristašinja zimskih olimpijskih iger?

Všeč so mi tako zimske kot poletne igre, saj so si med seboj zelo različne in na srečo ne potekajo v istem letu.

Pred dvema letoma sta se z Ivanom poročila na Kraški ohceti. Sta v dneh pred poroko občutila kaj treme?

Resnici na ljubo sva bila zelo sproščena, sploh na dan poroke. Vedela sva, da se tisti dan ne da več ničesar spremeniti in da morava le uživati. V dneh pred tem pa niti nisva imela veliko časa za tremo, bolj stresno je bilo se ukvarjati z gradbenimi deli v novi hiši.

Torej pomembne so bile predvsem priprave, tako kot pri športu. Drži?

Tako je. Tudi športniki, ki nastopajo na olimpijskih igrah, se štiri leta pripravljajo na tekmovalni nastop. Pomembno pa je, da so na dan tekme čim bolj sproščeni in osredotočeni nase. Če se dobro pripraviš, si nato tudi uspešen, kar ne velja le v športu.