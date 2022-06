Po dveh letih spet tekmovanje v skirollu za italijanski pokal

Tekmovalna sezona na tekaških rolkah se bo letos začela na dvodnevni etapi italijanskega pokala v organizaciji Športnega društva Mladina. Po dveh letih bo kriško športno društvo, kovačnica svetovnih prvakov, organiziralo dve preizkušnji: ravninska tekma bo na sporedu v soboto zjutraj, sprint pa v nedeljo zjutraj. Epicenter dogajanja bo letos pokrajinska cesta med Samatorco in Bajto, kot običajno pa bo daljša ravninska preizkušnja potekala še mimo Saleža. Ravninski 200 metrov dolg del pokrajinske ceste, ki pelje iz Samatorce proti Bajti, bo letos tudi prizorišče sprinta, ki ga je sicer Mladina organizirala na Opčinah.

V sami organizaciji dvodnevnega športnega dogodka je namreč prišlo do cele vrste kompromisov, zato je tudi prizorišče dobilo drugačno lokacijo in tudi razpored. Navzkriž organizatorjem je prišla izbira, da bo ob občinskih volitvah v nedeljo 12. junija tudi referendum, in to v času, ko so datum tekme že določili. Kljub naporom pa terminov tekem niso uspeli spremeniti, saj je ves zvezni tekmovalni koledar posledično usklajen tudi z mednarodnim. Volitve so skratka organizatorje primorale, da so sprint premestili z Opčin v Samatorco, ravninsko tekmo pa z nedelje na soboto, izbrati pa so morali tudi jutranji termin, kar zagotovo ni najboljša izbira predvsem za bolj oddaljene klube.

Ravninska tekma v prosti tehniki, preizkušnja za 7. Trofejo ZSŠDI, veljavna kot prva etapa italijanskega pokala, se bo z najmlajšimi kategorijami začela v soboto ob 10. uri. Tekmovalci bodo morali prevoziti od 2 km (najmlajše kategorije do U12) do 19 km (člani), torej pet krogov od Samatorce mimo Bajte in Saleža in nazaj do Samatorce (en krog meri 3,6 km).

Sprint za Pokal ZKB pa bo na sporedu v nedeljo, prav tako v jutranjih urah s prvim startom ob 10. uri: 200 metrov dolga trasa teče na ravninskem delu pokrajinske ceste v smeri Samatorca – Bajta. Po kvalifikacijah bodo na vrsti izločilni boji. Po obeh tekmah bo nagrajevanje na kriškem nogometnem igrišču ob 14.30.

Tekmovanje je v četrtek predstavil v domu Alberta Sirka predsednik in duša rolkarske sekcije pri ŠD Mladina Boris Bogatec.