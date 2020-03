Pod vprašajem tudi sežanski polmaraton?

Glede na ta, da na sežanskem Malem kraškem maratonu del trase poteka na tržaški oziroma italijanski strani državne meje (Bazovica, Padriče in Trebče), smo včeraj poklicali organizatorje (Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana), ali so pripravljeni na morebitni plan B? »Seznanjeni smo s preventivnimi ukrepi zoper koronavirusa covid-19 v Italiji in resnično razmišljamo o alternativi,« so nam povedali po telefonu. Sežanski polmaraton bo namreč na sporedu v nedeljo, 22. marca. V Italiji pa bodo preventivni ukrepi v športu veljavni vse do 3. aprila. Na sežanskem polmaratonu se vsako leto zbere nad dva tisoč ljudi. Poleg polmaratona so na sporedu tudi 10-kilometrski, 5-kilometrski tek in otroški tek.