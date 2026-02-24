Danes v (olimpijski) prilogi Šport plus

V današnjem (24. februar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati štirinajsto številko športne priloge Šport plus. Na kar enajstih straneh boste lahko prebrali o zlatih slovenskih in italijanskih olimpijcih ter o olimpijskih igrah od A do Ž.

Kar se domačega športa tiče, smo postavili v ospredje napredovanje namiznotenisačev Krasa v A2-ligo, pri košarki poraz Jadrana, odbojki poraz Soče SloVolleyja ter nogometu o elitni ligi.

V prilogi so tudi običajne rubrike, tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo odbojkarico Katjo Vodopivec), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (košarkarja Doriana Gabrića).