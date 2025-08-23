Sobota, 23 avgust 2025
Iskanje

»Poker« Juventine, v Repnu so zmagali gostje

Prvi krog italijanskega pokala nogometne elitne lige

Jan Grgič |
Repen |
23. avg. 2025 | 20:57
    »Poker« Juventine, v Repnu so zmagali gostje
    Nogometaši Krasa so v prvem pokalnem krogu v Repnu ostali praznih rok (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE

Kras Repen – Fiume Veneto Bannia 0:1 (0:1)

Strelec: 46. Sclippa (FB)

Kras Repen: Umari, De Lutti (S. Ferluga), Gustin, Catera, Rajčević, Male, Perhavec (Pagano), Krivičič, Lukanović (R. Pacor), Gotter (Perić), Pitacco (Velikonja). Trener: Rok Božič.

Juventina – Tolmezzo 4:0 (2:0)

Strelci: 21. Ranocchi, 42. Hoti, 56. Ranocchi, 85. J. Petejan

Juventina: De Mattia, Loi, Tuccia (Lidan), Grion, Ranocchi, L. Piscopo, Zucchiati (J. Petejan), Samotti, Pagliaro, Hoti (Cocetta), Liut. Trener: Daniele Visintin.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: