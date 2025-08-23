»Poker« Juventine, v Repnu so zmagali gostje

NOGOMET
POKAL ELITNE LIGE
Kras Repen – Fiume Veneto Bannia 0:1 (0:1)
Strelec: 46. Sclippa (FB)
Kras Repen: Umari, De Lutti (S. Ferluga), Gustin, Catera, Rajčević, Male, Perhavec (Pagano), Krivičič, Lukanović (R. Pacor), Gotter (Perić), Pitacco (Velikonja). Trener: Rok Božič.
Juventina – Tolmezzo 4:0 (2:0)
Strelci: 21. Ranocchi, 42. Hoti, 56. Ranocchi, 85. J. Petejan
Juventina: De Mattia, Loi, Tuccia (Lidan), Grion, Ranocchi, L. Piscopo, Zucchiati (J. Petejan), Samotti, Pagliaro, Hoti (Cocetta), Liut. Trener: Daniele Visintin.