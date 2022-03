Pomembne zmage Olympie, Sloge Tabor in obeh Soč

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Fincantieri – Olympia 0:3 (19:25, 21:25, 14:25)

Olympia: M. Komjanc 6, Cotič 14, Š. Čavdek (L), S. Komjanc 10, Cobello 6, Pavlovič 5, Terpin 12, Hlede 2, A. Čavdek (L); n.v.: Corsi, Lupoli. Trener: Robert Makuc.

Z gladkim 3:0 in z dobro predstavo je Olympia v gosteh premagala ekipo iz Tržiča, ki je druga na skupni lestvici, sicer s tekmo več. Tokrat je lahko trener Makuc računal samo na enajst odbojkarjev, saj se je organizator igre Černic med tednom poškodoval. Tekma je bila večinoma enosmerna, za razliko redkih delov igre. Goričani so z izjemo sprejema pokazali res dobro odbojko. Zelo učinkoviti so bili predvsem v napadu, kot ponavadi, in so tako brez večjih težav strli odpor sicer skromnejše nasprotne ekipe, pri kateri igra kar nekaj odbojkarjev, ki so v mladinskih prvenstvih nosili dres Olympie. Zmage se je zelo veselil krilni napadalec Goričanov Tomaž Cotič, ki je bil s štirinajstimi točkami najkoristnejši varovanec trenerja Makuca. »Začeli smo nekoliko slabše, predvsem v sprejemu. Kmalu pa smo začeli igrati boljše. Z napadi in s servisi smo pokrili to, kar je manjkalo v sprejemu. Naša prednost je bila v tem, da smo v končnicah popolnoma spremenili nivo igre v boljše. Igrali smo zelo borbeno in složno ter smo se borili za vsako žogo. V drugem in tretjem nizu smo še izboljšali sprejem, tako da je lahko podajalec Hlede lažje zalagal napadalce z dobrimi in hitrimi žogami,« je ocenil Cotič, ki je še pristavil, da je Olympia v dobri formi za končnico za napredovanje.Nasprotno pa je bil trener ekipe iz Tržiča Federico Ferrazzo, ki je pred nekaj leti treniral mladinske epike Olympie, precej potrt. »Tekmo smo pripravili natančno do pičice. Vedeli smo vse. Naredili pa nismo ničesar od tega, kar smo se v ekipi domenili,« je pojasnil trener nasprotnikove ekipe Ferrazzo. (sic)

Sloga Tabor Eutonia – Mortegliano 3:2 (25:14, 25:16, 21:25, 21:25, 15:11)

Sloga Tabor: Buri 22, Gianeselli 6, Kosmina 22, Riccobon 7, Skilitsis 4 , Sutter 12, Privileggi (L1), Dessanti (L2), Castellani 0, Grassi, Jerič 0, Kante, Smeraldi 0, Stefani 0. Trener: Manià.

Igralci Sloge Tabor Eutonia so se Morteglianu oddolžili za poraz iz prvega dela prvenstva, a so se morali za zmago pošteno potruditi. Sam začetek tekme sicer ni kazal na tak razplet, saj so slogaši odlično začeli. Nasprotnike so presenetili z zelo učinkovitim blokom, sprejem in obramba sta bila vedno na mestu, tako da je podajač lahko zalagal svoje napadalce, ki so se razigrali na mreži in popolnoma dotolkli Mortegliano, ki je bil dobesedno brez moči. Skratka, igralcem Sloge Tabor je šlo od rok vse, česar so se lotili in vse je dalo slutiti na hiter zaključek tekme. Žal pa ni bilo tako. Kot se v odbojki večkrat zgodi, nastopi po gladko osvojenih prvih dveh setih trenutek krize, kar so slogaši še kako občutili. Mortegliano je odlično reagiral, uredil svojo obrambno vrsto in izkoristil vse napake pri Slogi Tabor Eutonia, ki mu je zmanjkalo koncentracije. Slogaši so bili bolj netočni v sprejemu in manj zbrani v obrambi. Nasprotnikom so bili sicer stalno za petami, v odločilnih trenutkih pa je bil boljši Mortegliano, ki je s prodorno in agresivno igro nadaljeval tudi v četrtem setu. Ni ga spravilo s tira vodstvo Sloge Tabor Eutonia s 6:3, izenačil je pri 8:8, in še nekajkrat nadoknadil rahel zaostanek. Sloga Tabor Eutonia je povedla z 20:18, zgrešen servis tržaške ekipe pa je vlil Morteglianu dodatno energijo, dosegel je 5 zaporednih točk in s tem v bistvu zapečatil izid. Tudi peti set je bil na začetku zelo izenačen, Morteglianu je uspelo vsakič nadoknaditi rahel zaostanek in je tudi povedel z 9:8, ko so Slogaši strnili svoje vrste, Mortegliano je izenačil še pri 10:10, odtlej dalje pa odbojkarji Sloge Tabor v bistvu niso več grešili in z navdušujočo reakcijo v končnici nadigrali nasprotnike.Pri Slogi Tabor je kapetan Vasilij Kante zaradi lažje poškodbe soigralce bodril s klopi, po daljši odsotnosti, prav tako zaradi poškodbe, pa se je v ekipo uspešno vrnil Elia Riccobon.

Loris Manià: »Zelo sem zadovoljen s prikazano igro v prvih dveh setih, v naslednjih dveh je koncentracija povsem upadla, slabši smo bili v napadu, kar je nasprotnik izkoristil. V petem so se igralci vendarle zbrali, tako da se je vse srečno končalo. Škoda za izgubljeno točko, zmaga je pa vendarle zmaga!« (inka)

Soča ZKB Lokanda Devetak - Triestina volley 3:1 (25:18, 25:17, 23:25, 25:21)

Soča: Devetak 22, Černic 5, Persoglia 8, Delle Case 2, Manfreda 11, Hlede 23, Venuti 4, Margherito (L), Makuc, Antoni in Visintin nv.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Lestizza 3:0 (25:19, 25:22, 25_20)

Soča: Scocco 8, Cotič 3, Berzacola, Komic 12, Falzari, Ferfoglia 1, Piva 17, Gruden, Birri, Deiuri, Menis 7, Soprani, Colja 6, Flospergher (L). Trener: Milocco.

MOŠKA D-LIGA

Pradamano – Naš prapor 0:3 (18:25, 13:25, 16:25)

Naš prapor: Juren 10, Bensa 8, A. Devinar 1, Valentinčič 11, Medeot 7, Boškin 8, Bittesnich (L), Sfiligoi 3. Trener: Juren.