Pomembne zmage Sesljana, Brega in Sovodenj, Vesna tvega izpad

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Tamai 2:3 (1:1)

Strelca: 45. Lukanovič; 69. Šolaja

Kras Repen: Bužan (Umari), De Lutti, Pacor, Rajčevič, Dukić (Almberger), Catera (Pitacc0), Perhavec, Gotter (Šolaja), Lukanović, Kuraj (Perić), Velikonja. Trener: Radenko Kneževič.

Rdeč karton: Pacor (dvojni opomin)

Juventina – Sanvitese 3:3

PROMOCIJSKA LIGA

Cormonese – Sesljan 1:2 (1:2)

Strelca: 20. Matteo Crosato, 36. Francioli

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli, M. Crosato, Freancioli, Volaš (Villatora), Romeo (Buzzai), D. Colja. Trener: Alen Carli.

Nogometaši sesljanskega moštva so v Krminu osvojili zlata vredne točke v boju za obstanek v ligi. Varovanci trenerja Alena Carlija so že po prvem polčasu vodili z 2:1, z goloma, ki sta ju dosegla Matteo Crosato in Francioli. Gostitelji pa so tri minute pred koncem polčasa zmanjšali zaostanek na 1:2 in tako postaviii pod vprašaj zmago Carlijevih varovancev. Gostje bi lahko dosegli tretji gol z Volašem v 61. minuti, ki pa je zgrešil enajstmetrovko. Gostje so imeli še vrsto ugodnih priložnosti, da bi zapečatili izid, bili pa so netočni v napadu. Vseeno pa so ohranili tesno vodstvo do konca tekme in zasluženo zmagali. »Delfini« morajo sedaj nujno zmagati v zadnjem krogu doma proti Cornu (slednji je že rešen), če želijo igrati v play-outu (8. mesto), nasprotno jim grozi naposreden izpad v nižjo ligo.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Pro Romans 1:0 (0:0)

Strelec: 50. Freno

Breg: Blasevich, Calabrese (Racanelli), S. Spinelli, Frangini, Čermelj, Pertosi (Delvecchio), Sancin, Udovicich, Freno (De Chirico), Iadanza (Istrice), Ceglie. Trener: M. Bursich.

Breg je na domačem igrišču premagal Romans in ker je Natisone premagal Aquileio s 4:0, bodo nogometaši dolinskega kluba v nedeljskem zadnjem krogu spet samo kovali svojo usodo. Za obstanek v 1. AL morajo v Gradišču premagati La Fortezzo, ki je že rešena.

Opicina – Sovodnje 1:2

Strelca za Sovodnje: Žižmond in Klančič

Sovodnje: Golej, Baldassi (Maugeri), Simčič (Feri), Rijavec, Petejan, Umek, Predan (Visintin), Černe (Formisano), Žižmond, Kožuh (Klančič), M. Juren. Trener: Trangoni.

Po zmagi na Opčinah proti Opicini so si nogometaši Sovodenj krog pred koncem rednega dela izborili obstanek v ligi.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Zarja 1:2 (1:0)

Strelci: M. Vidali, Santoro, Žagar

Vesna: Mbengue, M. Colja (Legiša), Sosič, Matuchina, J. Košuta, Purič (K. Vidali), Antonič, Lizza (Pahor), Franzot, M. Vidali (Pertot), Kerpan. Trener: Mozetič.

Zarja: Bremec, Čufar (Tawgui), Poropat (Moscolin), Leiter, Santoro, Rollo, Cusmich, Ingrao (Lamacchia), Abatangelo, Corrente (Gjuzi), Križmančič (Žagar). Trener: Gregoratti.

Poraz na derbiju proti Zarji bi lahko Vesni stal obstanek v 2. amaterski ligi. Če bi se sezona zaključila danes, bi »lastovke« izpadle, saj je CGS premagal Campanelle s 4:2. V zadnjem krogu bo Vesna igrala proti San Giovanniju. CGS pa bo igral v gosteh proti Moraru, ki je že rešen.

Mladost – Pieris 0:2

Mladost: Zanier, Komjanc, Mbengue, Mauri, F. Juren, Faidiga, S. Lakovič, Diawla, Vera, Labib, Terpin. Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Malisana – Primorec 4:0

Primorje 1924 – Poggio 1:2