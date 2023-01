Poraz je bil dobrodošel, ker ...

Zalet ZKB je v dvanajstem krogu, predzadnjem v prvem delu ženske C-lige, doživel svoj prvi poraz. V domači telovadnici Colja v Repnu je s 3:1 klonil nad Spilimbergom in posledično prepustil prvo mesto Rojalkennedyju. Trener Nicholas Privileggi, s katerim smo se pogovorili, sicer pravi, da je bil poraz dobrodošel.

Je na prvi prvenstveni poraz morda vplivala dolga pavza in praznični premor?

Ne, trenirali smo povsem normalno in dobro. A opazil sem psihološki padec, vse skupaj je bilo manj zbrano. Da so dekleta doživela manjši padec v koncentraciji je bilo vidno že na zadnji tekmi pred premorom proti Martignaccu.

Je bil torej poraz dobrodošel, da bi se igralke predramile?

Po eni strani je res dobrodošel in v tem je še ena pozitivna plat, saj smo izgubili proti ekipi, ki je nam podobna. Skratka, nimamo izgovorov, da je na drugi strani igrala boljša ekipa. Poraz pa jasno dokazuje, da je treba igrati s čisto vsakim nasprotnikom na nož, tako kot znamo. Tekem ne bomo zmagovali z levo roko.

Ste ravno v soboto morda igrali z levo roko?

Niti ne. V prvem nizu se nam je tudi izšlo, potem pa se je luč povsem upihnila. In tam, kjer navadno ne grešimo, v sprejemu in obrambi, se je zataknilo. V obrambi in sprejemu nismo bili pravilno postavljeni, tudi napad je bil preveč predvidljiv, povrh tudi podaje niso bile najbolj točne. Tudi s spremenjeno postavo ni bilo nič bolje. Po prvem osvojenem nizu smo morda mislili, da bo vse enostavno. Pa so nas nasprotnice presenetile, odlično so bile pripravljene na našo igro, nas zaustavljale, igrale urejeno in napadalno. Zaslužile so si zmago.

