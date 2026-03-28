Soča SloVolley v moški B-ligi na zahtevno gostovanje v Trento

ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
20.00 v Trentu: Unitrento – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA C-LIGA
20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Chiarvesio
MOŠKA C-LIGA
20.30 v Marianu: Mariano – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Cervignano
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Vidmu: Volleybas – SloVolley Studio Vegliach
KOŠARKA
C-LIGA
18.45 v Sacileju: Humus Sacile – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 1
19.30 v Červinjanu: Cervignano – Kontovel
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
16.00 v Vidmu: Rangers Udine – Kras Bellariva
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Tennistavolo Venezia