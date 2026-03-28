Soča SloVolley v moški B-ligi na zahtevno gostovanje v Trento

Na domačem igrišču obe Zaletovi ženski ekipi, košarkarji Bora in Kontovela v gosteh

Spletno uredništvo |
FJK |
28. mar. 2026 | 11:14
    Soča SloVolley v moški B-ligi na zahtevno gostovanje v Trento
    Nabrezina 11-01-2026 - Sport - odbojka - moska B- liga - Soca SloVolley – Massanzago( Damjan Balbi / FOTOGRAFI )
ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

20.00 v Trentu: Unitrento – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA C-LIGA

20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Chiarvesio

MOŠKA C-LIGA

20.30 v Marianu: Mariano – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Cervignano

MOŠKA D-LIGA

17.00 v Vidmu: Volleybas – SloVolley Studio Vegliach

KOŠARKA

C-LIGA

18.45 v Sacileju: Humus Sacile – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

19.30 v Červinjanu: Cervignano – Kontovel

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

16.00 v Vidmu: Rangers Udine – Kras Bellariva

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Tennistavolo Venezia

