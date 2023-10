Pozzecco: »Jadran se lahko v marsičem kosa s Pallacanestrom TS«

Košarkarji Jadrana Gostol bodo danes začeli sezono v novi državni B-ligi. Ob 18. uri jih čaka uvodno srečanje v Oderzu, ki naj bi bil na papirju eden izmed favoritov za zgornji del lestvice. Jadranove košarkarje bo v novo zahtevno »pustolovščino« peljal 53-letni tržaški trener Gianluca Pozzecco, ki je štiri sezone vodil tržaški Cus v C-ligi gold. Njegov pomočnik bo Nicholas Bazzarini. Pozzecco je zamenjal Deana Oberdana.

Po dolgih letih bo na Jadranovi klopi sedel italijansko govoreči trener ...

Dve sta dejstvi. Prvič: zavedam se težkega bremena, ki ga nosim. Čaka me težko delo. Jadran poznam tako rekoč od otroških let, saj sem ga kot mnogi Tržačani spremljal v zlatih časih, ko je v tržaški športni palači na Čarboli bilo nekaj tisoč ljudi. Drugič: to bo morda še težje, naučiti se moram slovensko.

Kaj vas pravzaprav čaka v novi B-ligi?

V najslabšem primeru bomo igrali proti najboljšim ekipam z lanske C-lige gold (se zasmeje). B-liga bo zahtevna, saj je večina ekip zelo dobro pripravljenih. Veliko je dejansko profesionalnih, četudi je ta liga še amaterska. Skoraj vse pa imajo po enega močnega tujca, saj to pravilnik dovoljuje.

Ali tudi vi občutite val navdušenja pred začetkom sezone?

Pozor: večkrat je to navdušenje oziroma preveliko pričakovanje dvorezen meč. Kmalu se lahko vse spremeni. Seveda se bomo vsi potrudili, da tako ne bo. Trudimo se, da bi tudi letos še naprej zmagovali in privabili ob igrišče veliko navijačev.

Jadran je za Slovence v Italiji nekaj več kot samo ... društvo.

Poznam vsa košarkarska društva v Trstu. Kot igralec sem igral tudi po drugih klubih na Apeninskem polotoku. Verjemite mi, da v Trstu in marsikje drugje nimamo tako dobro organizirane sredine, kot je Jadranova. Klub slovenske manjšine se lahko kosa s Pallacanestrom Trieste, ki pa je profesionalni in ima na razpolago veliko višji proračun. Z razliko od Pallacanestra Trieste pa je pri Jadranu čut pripadnosti veliko večji. To občudujem od vedno.

Jadran pa ima eno veliko težavo.

Prosim.

Nima svojega športnega centra. Letos treniramo v telovadnici na Rouni, v Sežani in enkrat tedensko še na Čarboli. To pa na dolgi rok ustvarja težave. Srčno upam, da bo Jadranovo vodstvo kmalu rešilo to hibo. Rešitev je nov športni center. Na Tržaškem je žal pomanjkanje telovadnic velik problem, kar penalizira vsa društva.

Celoten intervju s Pozzeccom si lahko preberete v današnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika