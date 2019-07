Pred desetimi leti osvojila drugi kristalni globus

Kriška rolarka, Mateja Bogatec, se je pred desetimi leti zadnjič uvrstila v svetovni vrh. Leta 2009 je namreč po zmagi skupnega seštevka svetovnega pokala FIS osvojila drugi kristalni globus in spet potrdila, da je v sprintu najboljša na svetu. Na svetovnem prvenstvu v Frosinoneju so jo ovenčali z zlato kolajno, ki je bila njena tretja. Za tedaj sedemindvajsetletno dekle je bila to tudi zadnja tekmovalna sezona, saj se je leto kasneje odločila, da odloži rolke in se posveti tistemu, čemur se je morala zaradi športa odreči. Po desetih letih je Mateja srečna mama petletnega Andreja in enoletne Helene, poročila se je in zdaj svoj prosti čas posveča predvsem družini. Rolk seveda ni odvrgla. Od časa do časa si jih še nadene in se zapelje.

Mateja, kako ste?

Dobro. No, intervjujev ne pogrešam (smeh).

Letos mineva natanko deset let od vaše zadnje zmage na svetovnem pokalu. Ali o tem še kdaj razmišljate?

V bistvu sem na »obletnico« pomislila že lani, ko je minilo natanko deset let od prvega kristalnega globusa. Čas mineva zelo hitro. V tem času sem se poročila, uredili smo hišo, postala sem mama ... skratka, bilo je pestro, nisem počivala.

Kakšen je vaš odnos do športne kariere? Se še kdaj spominjate tekmovanj?

Niti ne. Bolj se spominjam krajev, občutkov, stresa pred tekmo, napetosti in koncentracije. Sicer pa se po tolikih letih navadno spominjaš samo tistega, kar si želiš. Podobno kot pri svojih otrocih, ne spominjaš se prav vsakega dneva posebej. Se pa redko potopim v te spomine, zagotovo ne vsak dan.V glavnem so mi ostali vtisnjeni v spomin samo lepi trenutki. Sprejela pa sem vse, ničesar si ne očitam. Vem, da sem vsakič dala vse od sebe, da sem vestno in redno trenirala. Zato mi je zdaj lahko pri srcu.

Kako športnik doživlja konec kariere? Ste vi pogrešali fizično aktivnost?

V prvi sezoni po koncu tekmovalne kariere sem bila še tako ukalupljena v trenažni proces, da sem še nadaljevala treninge. Več kot eno leto sem potrebovala, da sem to »prebolela«. Teka sicer nisem nikoli opustila, a sem potem tekla brez vnaprej določenega programa. Zdaj tečem predvsem zato, da se razgibam in sprostim, saj ne nazadnje v službi večinoma sedim. To pa počnem povprečno samo dvakrat na teden.

Je med zdajšnjimi tekmovalci že naslednica Mateje Bogatec?

Lisa Bolzan iz Veneta je zelo uspešna, a še ni osvojila kristalnega globusa. V Križu pa je še ni.