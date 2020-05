»Predsedniki društev, bodite previdni«

Predsednik deželnega odbora olimpijske komiteja CONI Giorgio Brandolin rad poudarja, da so v koronačasu prioritete druge. Tu je najprej zdravje – čisto vseh, nato je treba čim prej oživeti gospodarstvo, šele po tem je na vrsti šport. »Če se na noge ne poberejo mali in veliki podjetniki, ki so ves čas stali ob naši strani in nas podpirali, kako bodo preživela športna društva,« se sprašuje na glas in posledično nakazuje, kam je treba zdaj usmeriti pomoč. V daljšem intervjuju je odgovoril še na marsikaj.

Po študiji politehnike iz Turina so pričakovano najbolj nevarni za okužbe ekipni športi: kdaj se bodo na igrišča lahko vrnili amaterji naših društev?

Če se bo pandemija pomirila, se bo sezona 2020/21 lahko začela septembra. Če ne bo tako, pa niti takrat. Zelo sem zaskrbljen. Upoštevati moramo, da so nogomet, ragbi, odbojka, košarka kontaktni športi, košarko in odbojko pa igramo v zaprtih in večkrat manjših telovadnicah, s tega zornega kota je zato lahko nogomet na zeleni veji, saj je igrišče prostornejše in še na odprtem. Pri ragbiju pa dobro poznamo pravila, zato bo težav pri zagonu še več.

Politehnika je skratka nakazala smernice, zdaj pa vsaka zveza posebej pripravlja priporočila za izvajanje vadbe. Tu so pravila za treninge, nato bodo pripravili priporočila za organizacijo tekem, pri vsem tem pa je treba točno določiti, kdo je za kaj odgovoren. In tu se lahko zatakne. Če se držiš vseh priporočil, a se na tekmi nasprotnik kljub temu okuži, čigava je odgovornost? Najbrž ne predsednikova ... Če se bodo vsi striktno držali priporočil, bo v redu, sicer pa lahko nastradajo predsedniki. V primeru pa, da telovadnica ne bo pravilno razkužena, bo odgovornost lastnikova. V primeru Fjk bodo torej na zatožni klopi župani, ki so lastniki večine športnih dvoran. Zato razumem, da ne bo enostavno ponovno začeti. Če ne bo zapletov, ne bo niti težav, kaj pa, če se kdo okuži?

Vprašanje odgovornosti je skratka ključno.

Vsakič, ko se pogovarjam s predsedniki klubov iz naše dežele, jih redno pozivam, naj bodo zelo previdni. Ko še ni priporočil in se točno ne ve, kaj je dovoljeno in kaj ne, predlagam vsem, naj raje zakasnijo z odprtjem in začetkom dejavnosti. Izjema so seveda društva, kjer trenirajo vrhunski tekmovalci.Rad pa bi poudaril, da so zdaj prioritete druge. V prvi vrsti zdravje, čisto vseh. Potem je mora zaživeti gospodarstvo ... Res me zanima, kaj bo po pandemiji z delom. Bodo mali podjetniki še pomagali društvom, na katere so sicer zelo navezani? Kako pa bodo karkoli namenili športu, če ne bodo imeli prihodkov? In šele po vsem tem je na vrsti šport.

Veliko se govori o 18. maju, ko naj bi dovolili začetek tudi amaterskim športnim društvom. Bo lahko preostali šport res zaživel po tem datumu?

Zadovoljen bi bil, če bi lahko s treningi začeli pri individualnih športih, kjer se da upoštevati higienske predpise. Bil pa bi kljub temu zelo previden, še posebej pri ekipnih športnih. Sicer pa bo o tem odločala vlada, znanstveni in strokovni svet ter nazadnje še športne zveze.Ne bi pa odpiral kar tja v en dan, saj bi pri tem lahko opekli predsedniki klubov.

Veliko se govori, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa več klubov izginilo. So med njimi tudi društva iz naše dežele?

Ne verjamem, da bodo pri nas društva propadla zaradi koronakrize. V preteklosti so že prebrodila veliko težav, to pa predvsem zaradi predanosti in navezanosti na klub. Niti potres v Furlaniji ni nikogar pokopal, vsi so se dvignili in ponovno zaživeli.

Pa še to. Vse ekipe so že zdavnaj končale sezone, prvenstva amaterskega nogometa pa uradno še niso zaključena. Kako komentirate tako zavlačevanje?

To vprašanje morate postaviti odgovornim na nogometni zvezi. Sam bi postopal povsem obratno. Najprej bi prekinil prvenstva amaterskega nogometa. Saj se na vsaki tekmi druži veliko igralcev, odbornikov, pa tudi navijačev, tu pa so še kioski, kjer se vsi zbirajo po tekmah ... Ta svet namreč dobro poznam. A žal, o tem ne odločam. Sicer pa sem prepričan, da je vsem že jasno, da je sezone konec in da se bodo bržkone srečali spet septembra, seveda če bodo razmere dovolj varne.Nisem strokovno usposobljen za to, pa vendar mi je jasno, da v taki situaciji ne smemo ničesar poenostavljati. Biti moramo previdni, saj so razmere kompleksne in delikatne. Nenazadnje je bilo že 30.000 žrtev.