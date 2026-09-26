Prenovljeni Bor za obstanek v C-ligi

Košarkarji Bora Radenska začenjajo danes z nastopi v C-ligi. V uvodnem krogu bodo Svetoivančani gostili ekipo CSB Corno di Rosazzo, ki naj bi sodil med boljše peterke prvenstva. Tekma v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja se bo začela ob 20.30. Bor je sicer na turnirju Zuccolotto v Tržiču pred tremi tedni v dvoboju za tretje mesto zanesljivo premagal Corno.

Bor Radenska je v minuli sezoni po zelo zahtevnem začetku na koncu prišel do obstanka v ligi, v katerega je v določenem trenutku malokdo verjel. Ena izmed odločilnih potez Borovega vodstva je bila zamenjava trenerja. Alberta Consolarija je že po devetih krogih zamenjal športni vodja Saša Krčalić, ki ekipo vodi tudi v letošnji sezoni.

V igralskem kadru Borove članske ekipe pa je prišlo med poletjem do precejšnjih sprememb. Ekipo so zapustili lanski glavni napadalni adut Strahinja Vasiljević, ki je prestopil k San Donaju (C-liga Veneto), Piero Brancati, izkušeni center Devil Medizza, Matteo Finatti, Daniel Maurel, Luca Gallocchio, kapetan zadnjih sezon Enrico Možina in Dimitri Zettin, ki bo igral s Kontovelom v deželni diviziji 1. Nastalo vrzel so zapolnili goriški Slovenec Lucas Jakin, ki je zadnje sezone igral pri Jadranu, Samuele Morgut, Giulio Maiola, Luca Pauletto in Guido D’Iglio. Svoje mesto na parketu si bodo skušali izboriti še mladinci Rok Fonda, Lan Grebenšek, Filippo in Francesco Savoia ter Leo Sommariva, ki so že lani trenirali s člansko ekipo.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika