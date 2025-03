Prešernovke pokrajinske prvakinje v odbojki

Dijakinje liceja Franceta Prešerna so pokrajinske prvakinje v šolski odbojki. Pod vodstvom trenerja in profesorja Marka Kalca so v ponedeljek v polfinalu dijaških iger gladko premagale dijakinje šole Deledda/Fabiani, v finalu pa so z 2:0 ugnale še Galilei. »Čestitati moram dijakinjam, ki so se res izkazale in igrale srčno. Zmaga v bistvu ni bila nikoli v dvomu,« je bil zadovoljen Kalc, ki je izpostavil, da so se dekleta borila proti šolam z veliko večjim številom dijakinj, kot jih imajo na Prešernu.

Pot v odbojkarskem prvenstvu so začele februarja v kvalifikacijski skupini s šolama Galilei in Oberdan, pri čemer so eno tekmo zmagale in drugo izgubile na razliko. Kot druga najboljša ekipa so se uvrstile v finalni četveroboj in v njem presenetile nasprotnice. Po lanskem tretjem mestu so rezultat še nadgradile. Z zmago v pokrajinskem finalu so se uvrstile na aprilski deželni finale. Za Prešeren so igrale:Ban, Bosich, Gargiuolo, Kralj, Lakovic, Lapel, Fonda, Movio, Valle in Zennaro, v kvalifikacijah pa še Leone in Ruzzier.